LILIOM Film der Woche | INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY

Do. 29.6., Fr. 30.6., Sa. 1.7., So. 2.7., Di. 4.7. und Mi. 5.7. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mo. 3.7. um 20:30 Uhr im englischen Original ohne Untertitel (OV)

Harrison Ford ist zurück als Dr. Henry Jones in seinem 5. und finale großen Abenteuer. Dieses mal unter der Regie von James Mangold.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

CINEMA IN CONERT:

ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS 50TH ANNIVERSARY

Mo. 3.7 um 20:30 Uhr

Vor einem Publikum von 5000 Fans im Hammersmith Odeon in London verabschiedete sich David Bowie am 3. Juli 1973 von seinem Alter Ego Ziggy Stardust.

Obwohl diese Entscheidung für Fans (und auch für die Band!) ein Schock war, war dies ein entscheidender Moment für Bowies Zukunftssicherung und gilt bis heute als eine der ikonischsten musikalischen Darbietungen der modernen Geschichte. Erlebt dieses besondere Konzert in einer neuen überarbeiteten Version mit noch nie zuvor gezeigten Szenen.

PREVIEW:

MEIN FABELHAFTES VERBRECHEN

Mi. 5.7. um 20:30 Uhr

Nach 8 Frauen und das Schmuckstück begeistert François Ozon Erneut mit dieser Stilvollen Komödie mit Isabelle Huppert!

