LILIOM Film der Woche | INFINITY POOL – Das wohl intensivste Kinoerlebnis der letzten Jahre

Anzeige | Ab Do. 20.4. täglich um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU). Das wohl intensivste Kinoerlebnis der letzten Jahre mit Mia Goth und Alexander Skarsgard in den Hauptrollen.

Von Regie-Visionär Brendan Cronenberg! Achtung: FSK 18!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

EMPIRE OF LIGHT

Ab Do. 20.4. täglich um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr in deutscher Synchronisation und auch im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach 1917 der neue Film von Meisterregisseur Sam Mendes mit Oscarpreisträgerin Olivia Colman in der Hauptrolle: Eine faszinierende Liebesgeschichte und eine Hommage an das Kino warten auf euch!

INFINITY POOL

Ab Do. 20.4. täglich um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Das wohl intensivste Kinoerlebnis der letzten Jahre mit Mia Goth und Alexander Skarsgard in den Hauptrollen. Regie von Brendan Cronenberg! Achtung: FSK 18!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

LORIOT-SPECIAL:

LORIOTS GROSSE TRICKFILMREVUE

Do. 20.4. + Mo. 24.4. + Mi. 26.4.2023 jeweils um 18:30 Uhr

Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei. Die Figuren und Szenen aus Loriots Trickfilmen begleiten und erfreuen uns seit über fünf Jahrzehnten. „Loriots große Trickfilmrevue“ präsentiert nun sein gesammeltes Trickfilmwerk in neuem Glanz, erstmals im Kino und in 4K. Ein urkomischer Streifzug entlang von 31 geliebten Trickfilmklassikern, die jetzt in noch nie gesehener Brillanz auf der großen Leinwand neu erlebt werden können.

Eine einzigartige Wiederbegegnung mit Loriot!

ANIME-SPECIAL:

SUZUME

Do. 20.4. und Di. 25.4. 2023 um 20:30 Uhr

Sa. 22.4. und So. 23.4. 2023 um 15:30 Uhr

Japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nagelneues und herausragendes Anime-Kino aus Japan von Makoto Shinkai!

RETROSPEKTIVE REGISSEUR DARREN ARONOFSKY:

BLACK SWAN

Sa. 22.4.2023 um 15:30 Uhr

Englische Originalfassung (OV)

Vor dem Kinostart von THE WHALE (Ab Sa. 22.4.2023 im LILIOM) – mit dem großartigen und frisch gebackenen Oscarpreisträger Brendan Fraser in der Hauptrolle – runden wir die Retrospektive zu Regisseur Darren Aronofsky mit BLACK SWAN aus dem Jahr 2010 ab.

PREVIEWS:

THE WHALE

Sa. 22.4.2023 um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 23.4.2023 um 18:00 Uhr

Deutsche Synchronisation

Oscar-Gewinner-Film Bester Hauptdarsteller Brendan Fraser

und der neue Film von Regisseur Darren Aronofsky!

CINEMA IN CONCERT:

COLDPLAY – MUSIC OT THE SPHERES: LIVE AT RIVER PLAT

So. 23.4.2023 um 15:00 Uhr

Ein brandneuer Director´s Cut der riesigen Live-Show einer der größten Pop Bands aller Zeiten und das exklusiv auf der großen Leinwand!



DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Sa. 22.4.2023 um 15:30 Uhr

So. 23.4.2023 um 15:30 Uhr

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

MOUNTAINS ON STAGE:

Mi. 26.4.2023 um 19:00 Uhr

TICKETS SIND NUR ÜBER DEN VERANSTALTER UND ONLINE ERHÄLTLICH:

https://www.billetweb.fr/augsburg-mountains-on-stage-s23

Mountains on Stage hat sich zum Ziel gesetzt, die Schönheit der Berge und die Vielfalt der Outdoor Aktivitäten in die Stadt zu bringen: Skifahren, Bergsteigen, Klettern, Paragliding: Ein Abend mit den besten und außergewöhnlichsten Bergdokumentarfilmen erwartet Euch!

Alle Infos gibt es auf: www.mountainsonstage-de.com

Alle Filme werden in Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten