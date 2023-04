LILIOM Film der Woche | KINO-KLASSIKER: ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Anzeige | Der Film, der popkulturelle Kinogeschichte geschrieben hat. Mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd aus dem Jahr 1985!

Fr. 7.4. um 20:30 Uhr im englischen Original ohne Untertitel (OV)

Sa. 8.4. um 20:30 Uhr in der deutschen Synchronfassung

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

NSERE NEUEN KINOSTARTS

AIR – DER GROßE WURF

Der neue Film von und mit Ben Affleck erzählt die Geschichte über den großen Nike Air Jordan Werbedeal!

Täglich um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

NENEH SUPERSTAR

Neuentdeckung Oumy Bruni Garrel brilliert im Ramzi Ben Slimanz berührenden Familienfilm über Vorurteile, Rassismus und Ungerechtigkeit!

Täglich um 16:30 Uhr in der deutschen Synchronfassung

UNSERE BESONDEREN EVENTS IN DIESER WOCHE

KINO KLASSIKER:

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Fr. 7.4. um 20:30 Uhr

Englisches Original ohne Untertitel (OV)

Sa. 8.4. um 20:30 Uhr

Deutsche Synchronisation

Den Klassiker von 1985 mit Michael J. Fox wieder im Kino erleben!