LILIOM-Film der Woche: LAMB – Eine eindrucksvolle Kinoerfahrung aus Island!

Zwischen romantischer Naturgewalt und skandinavischem Märchen: Noomi Rapace, der Star aus Stieg Larssons MILLENIUM-Trilogie (VERBLENDUNG, VERDAMMNIS, VERGEBUNG) brilliert in diesem tief berührenden Folk-Drama, das auf dem Filmfest in Cannes für seine Originalität ausgezeichnet wurde. Eine eindrucksvolle Kinoerfahrung aus Island, deren einzigartige Magie unvergesslich bleibt.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Kino aus Japan: DRIVE MY CAR

Do. 6.1. um 14:15 Uhr und So. 9.1. um 13:15 Uhr

Großartiges Kino aus Japan und neu auf der offiziellen Shortlist für die Oscars 2022, Gewinnerfilm Bestes Drehbuch Cannes Filmfestival 2021!

Im Japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!



Doku-Kino in der Reihe KUNST & FILM: THE LOST LEONARDO

So. 9.1. um 11:00 Uhr

Die ebenso spannende wie unterhaltsame Kunst-Doku THE LOST LEONARDO erzählt die Geschichte des Salvator Mundi, des mit 450 Millionen Dollar teuersten jemals verkauften Gemäldes, von dem behauptet wird, es sei ein lange verschollenes Meisterwerk von Leonardo da Vinci…

Doku-Kino: DIE UNBEUGSAMEN

Do. 6.1. um 12:00 Uhr, So. 9.1. um 11:00 Uhr, Mo. 10.1. um 16:00 Uhr!

Mit bereits knapp 200.000 Zuschauern der Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

Doku-Kino: DER KÖNIG VON AUGSBURG

Sa. 8.1. + Mo. 10.1. + Di. 11.1. + Mi. 12.1. jeweils um 16:15 Uhr!

Der Kultfilm über eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Stadt!

