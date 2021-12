LILIOM-Film der Woche: MACBETH – Starke Neuverfilmung mit Frances McDormand und Denzel Washington

Anzeige | Erlebt MACBETH ab Sa. 25.12. täglich im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Eine neue Macbeth-Verfilmung? Ja und was für eine: Produktionsstudio A24, Regisseur Joel Coen, Oscarpreisträgerin Frances McDormand, Hollywood-Star Denzel Washington! Noch Fragen? Täglich in wunderschönem Schwarz-Weiß-Bild und im Englischen Original mit deutschen Untertiteln zu sehen!

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO



Doku-Kino in der Reihe KUNST & FILM: THE LOST LEONARDO

Do. 23.12. um 16:00 Uhr

Sa. 25.12. um 13:00 Uhr

So. 26.12. um 12:00 Uhr

Mo. 27.12. um 14:00 Uhr

Di. 28.12. um 14:00 Uhr

Die ebenso spannende wie unterhaltsame Kunst-Doku THE LOST LEONARDO erzählt die Geschichte des Salvator Mundi, des mit 450 Millionen Dollar teuersten jemals verkauften Gemäldes, von dem behauptet wird, es sei ein lange verschollenes Meisterwerk von Leonardo da Vinci. Von dem Moment an, in dem es von einem zwielichtigen Auktionshaus in New Orleans erworben wurde und seine Käufer unter der billigen Restaurierung meisterhafte Pinselstriche entdeckten, wurde das Schicksal des Salvator Mundi von einem unersättlichen Streben nach Ruhm, Geld und Macht bestimmt. Doch je höher der Preis des Gemäldes stieg, desto mehr stellte sich die Frage nach seiner Echtheit. Ist dieses mehrere Millionen Dollar teure Gemälde tatsächlich von Leonardo – oder wollen bestimmte Big Player nur, dass es so ist?

Doku-Kino: DER KÖNIG VON AUGSBURG

Do. 23.12. um 15:00 Uhr

So. 26.12. um 16:00 Uhr

Der Kultfilm über eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Stadt!

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.