LILIOM-Film der Woche: MATRIX RESURRECTIONS – Der sehnsüchtig erwartete neue Teil von Matrix

Anzeige | Erlebt ab Mi. 22.12. täglich MATRIX RESURRECTIONS im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Die visionäre Filmemacherin Lana Wachowski präsentiert mit „Matrix Resurrections“ den lang erwarteten vierten Teil der wegweisenden Filmreihe, die ein ganzes Genre neu definiert hat. Der neue Film führt die Original-Hauptdarsteller Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren legendären Rollen als Neo und Trinity wieder zusammen.

In weiteren Rollen spielen Yahya Abdul-Mateen II (“Candyman“, „Aquaman“-Franchise), Jessica Henwick (TV-Serie „Marvel’s Iron Fist“, „Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht“), Jonathan Groff („Hamilton“, TV-Serie „Mindhunter“), Neil Patrick Harris („Gone Girl – Das perfekte Opfer“), Priyanka Chopra Jonas (TV-Serie „Quantico“), Christina Ricci (TV-Serien „Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story“, „The Lizzie Borden Chronicles“), Telma Hopkins (TV-Serie „Dead to Me“), Eréndira Ibarra (Serien „Sense8“, „Ingobernable“), Toby Onwumere (TV-Serie „Empire“), Max Riemelt (Serie „Sense8“), Brian J. Smith (Serien „Sense8“, „Treadstone“) und Jada Pinkett Smith („Angel Has Fallen“, TV-Serie „Gotham“).

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

PREVIEW:

MATRIX RESURRECTIONS im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mi. 22.12. um 20:30 Uhr

Der sehnsüchtig erwartete vierte Teil von MATRIX!

LETZTE CHANCE:

Doku-Kino in der Reihe KUNST & FILM mit:

IN DEN UFFIZIEN

So. 19.12. um 12:00 Uhr

Ein spannender Dokumentarfilm über das weltbekannte Museum in Florenz!

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.