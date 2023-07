LILIOM Film der Woche | MEIN FABELHAFTES VERBRECHEN -stilvolle Komödie mit Isabelle Huppert und Dany Boon

Anzeige | MEIN FABELHAFTES VERBRECHEN täglich um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation, Freitag 7.7. zusätzlich um 16:00 Uhr in der deutschen Synchronisation.

Nach „8 Frauen“ und „Das Schmuckstück“ begeistert Regisseur François Ozon erneut mit dieser stilvollen Komödie mit Isabelle Huppert und Dany Boon.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

AUGSBURGER JAZZSOMMER:

MUSIC FOR BLACK PIGEONS

Do. 6.7 um 19:00 Uhr

‍Erlebt einen nagelneuen und 90 Minuten kurzen Dokumentarfilm, der das Leben und die Arbeitsweise einiger der bekanntesten und produktivsten Jazzmusiker der Welt erkundet, darunter Jakob Bro, Bill Frisell, Lee Konitz, Paul Motian und Midori Takada.

CHRISTOPHER NOLAN RETROSPEKTIVE:

INCEPTION

Mo. 10.7. um 20:00 Uhr

Vor dem Kinostart von Christopher Nolans neuem Film OPPENHEIMER (Ab Do. 20.7.2023 im LILIOM) zeigen wir in einer Retrospektive fünf herausragende Filme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung (OV) Dieses Mal den Mega-Hit aus dem Jahr 2010 mit Leonardo DiCaprio.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

