Anzeige | Vorpremiere am So. 3.7. um 20:45 Uhr im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Der neue Knaller vom gefeierten Produktionsstudio A24 in der Regie von Alex Garland mit Hollywood-Star Jessie Buckley!

Nachdem sie ein persönliches Drama erlebt hat, beschließt Harper (Jessie Buckley), sich in der englischen Landschaft zurückzuziehen, in der Hoffnung, dort ihr Leben neu aufbauen zu können. Doch je mehr sie versucht, die quälenden Erinnerungen zu verdrängen, desto lauter und schrecklicher kommen sie zurück. Aber das ist längst nicht alles, was sie quält. Eine seltsame Präsenz in den umliegenden Wäldern scheint sie zu verfolgen. Was zunächst nur eine latente Angst ist, entwickelt sich zu einem totalen Albtraum, der von ihren Erinnerungen und ihren dunkelsten Ängsten genährt wird. Offensichtlich stimmt etwas nicht mit dem vermeintlichen Paradies, und es wird nur noch schlimmer…

Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

WEITERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Vorpremiere:

LIEBESDINGS

Mi. 6.7. um 20:30 Uhr

Die neue Komödie mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle!

Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews – eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch (Elyas M’Barek), wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten. Denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) ist gründlich schiefgegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater „3000“ von Frieda (Lucie Heinze), das kurz vor dem Aus steht.

Vorpremiere:

THOR: LOVE AND THUNDER

Mi. 6.7. um 20:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Teil von Thor ist tolles Blockbuster-Kino und sorgt für beste Unterhaltung!

Vierter Film über Thor (Chris Hemsworth), in dem der Titelheld wohl den Staffelstab (bzw. Hammer) an seine Nachfolgerin und Ex-Freundin Dr. Jane Foster (Natalie Portman) weiterreichen wird, die als weibliche Version des berühmten Donnergottes im MCU auftreten wird. Die Handlung basiert zum Teil auf der Comic-Storyline „The Mighty Thor“, in der eine krebskranke Jane Foster durch Thors Hammer Mjölnir die Fähigkeit erhält, zum Donnergott zu werden. Tessa Thompsons Rückkehr als Valkyrie wurde ebenfalls bestätigt, zudem ist Christian Bale als Bösewicht Gorr The God Butcher an Bord. Zumindest am Anfang werden außerdem die Guardians Of The Galaxy beteiligt sein und es sind bereits einige Superstar-Cameos bestätigt. Taika Waititi, der auch das Steinwesen Korg spricht, wird nach „Thor 3: Tag der Entscheidung“ erneut Regie führen.

Doku-Kino:

DER WALDMACHER

Do. 30.6. um 18:15 Uhr, Sa. 2.7. um 18:15 Uhr, Di. 5.7. um 18:15 Uhr

Nach der ausverkauften Vorstellung mit Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff zu Gast ist sein wunderbarer Dokumentarfilm im LILIOM zu sehen.

Doku-Kino:

SHIVER – DIE KUNST DER TAIKO TROMMEL

Fr. 1.7. um 18:15 Uhr, So. 3.7. um 18:00 Uhr, Mo. 4.7. um 18:15 Uhr

Der Komponist Koshiro Hino steht in seiner japanischen Heimat eher für elektronische Musik. Mit der Taiko-Gruppe Kodo schlug der Musiker nun eine andere Richtung ein. Taikos sind traditionelle japanische Trommeln, die vorwiegend in großen Ensembles gespielt werden. Koshiro zog sich zusammen mit der Gruppe einen Monat lang auf die japanische Insel Sado zurück, um gemeinsam mit ihnen neue Musik zu komponieren. Der Filmemacher Toshiaki Toyoda fing die Zusammenarbeit zwischen den Musikern ein und lässt allein die Bilder und die Musik sprechen.

Anime-Kino:

BELLE

Di. 5.7. um 20:45 Uhr

Japanisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neueste Anime-Hit aus Japan und die unglaubliche Geschichte von Suzu in der Welt von U!

Open Air Gersthofer Kinosommer



Programm in der 3. Spielwoche (Täglicher Betrieb ab Anfang/Mitte Juli 2022):

Do. 30.6. WERNER TEIL 1 – BEINHART – Alle Biere zum Kultfilm nur 3 Euro! – (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Fr. 1.7.: SCHMETTERLINGE IM OHR (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Sa. 2.7.: MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

So. 3.7.: MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Wo: Donauwörther Str. 8 in 86368 Gersthofen

Tickets: Abendkasse und online: www.gersthoferkinosommer.de

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.