Monsieur Claude, der Meister der formvollendeten Zerknirschung, ist zurück! Keiner beherrscht die Kunst der gerümpften Nase so unterhaltsam wie er: Christian Clavier brilliert in seinem langerwarteten neuen Leinwandabenteuer in der Königsklasse interkultureller Diplomatie: dem Großfamilienfest. MONSIEUR CLAUDE UND SEIN GROSSES FEST ist genau das: ein Fest der Situationskomik, voller Esprit und Dialogwitz, eine Kinokomödie, wie sie sein muss – mitreißend, sympathisch und vor allem extrem witzig.

WEITERHIN IM PROGRAMM:

LIEBESDINGS

Täglich um 18:15 Uhr

Die neue Komödie mit Elyas M’Barek in der Hauptrolle!

Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fans kreischen, Fotografen jagen nach dem besten Foto, Kamerateams erwarten Interviews – eine Premiere steht an und Deutschlands größter Filmstar, Marvin Bosch (Elyas M’Barek), wird sehnsüchtig erwartet. Doch Marvin lässt auf sich warten. Denn das Interview mit der bissigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger (Alexandra Maria Lara) ist gründlich schiefgegangen und der Star landet auf seiner Flucht vor den Medien ausgerechnet im feministischen Off-Theater „3000“ von Frieda (Lucie Heinze), das kurz vor dem Aus steht.

THOR: LOVE AND THUNDER

Täglich um 20:45 Uhr, außer Sa. 16.7. um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der neue Teil von Thor ist tolles Blockbuster-Kino und sorgt für beste Unterhaltung!

Vierter Film über Thor (Chris Hemsworth), in dem der Titelheld wohl den Staffelstab (bzw. Hammer) an seine Nachfolgerin und Ex-Freundin Dr. Jane Foster (Natalie Portman) weiterreichen wird, die als weibliche Version des berühmten Donnergottes im MCU auftreten wird. Die Handlung basiert zum Teil auf der Comic-Storyline „The Mighty Thor“, in der eine krebskranke Jane Foster durch Thors Hammer Mjölnir die Fähigkeit erhält, zum Donnergott zu werden. Tessa Thompsons Rückkehr als Valkyrie wurde ebenfalls bestätigt, zudem ist Christian Bale als Bösewicht Gorr The God Butcher an Bord. Zumindest am Anfang werden außerdem die Guardians Of The Galaxy beteiligt sein und es sind bereits einige Superstar-Cameos bestätigt. Taika Waititi, der auch das Steinwesen Korg spricht, wird nach „Thor 3: Tag der Entscheidung“ erneut Regie führen.

ELVIS

Täglich um 20:15 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Lebensgeschichte von Elvis Presley, gesehen durch die komplizierte Beziehung zu seinem rätselhaften Manager, Colonel Tom Parker.

Austin Butler und Tom Hanks begeistern in Baz Luhrmanns Elvis-Biopic!

TOP GUN 2: MAVERICK

Do. 14.7., Mo. 18.7. und Mi. 20.7. jeweils um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach 35 Jahren gibt es ein Wiedersehen mit Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise). Als Ausbilder macht der Kampfpilot die nächste Generation fit für den Einsatz. Dabei muss er aber auch mit der neuen Zeit zu Recht kommen, in der Piloten immer weniger eine Rolle spielen, da unbemannte Drohnen eingesetzt werden.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Fr. 15.7., So. 17.7. und Di. 19.7. jeweils um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Produktionsstudio A24 / Bei IMDb mit 8.9 u nd auf Letterbox als bester Film überhaupt (!) bewertet / DER Publikumshit aus den USA!

Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang (Michelle Yeoh) geht im Chaos ihres Alltags unter: Der bevorstehende Besuch ihres Vaters (James Hong) überfordert sie, die Wünsche der Kunden bringen sie an ihre Grenzen und die anstehende Steuererklärung wächst ihr komplett über den Kopf. Der Gang zum Finanzamt ist unausweichlich, doch während sie mit ihrer Familie bei der Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) vorspricht, wird ihr Universum komplett durcheinandergewirbelt.

Open Air Gersthofer Kinosommer



Programm in der 5. Spielwoche:

Do. 14.7. WUNDERSCHÖN – Alle Weinschorlen zum ermäßigten Preis! (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Fr. 15.7.: TOP GUN 2: MAVERICK (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Sa. 16.7.: TOP GUN 2: MAVERICK (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Di. 19.7.: CINEMA IN CONCERT: LINKIN PARK (Einlass: 20:00 Uhr, Beginn: ca. 21:15 Uhr, Ende: ca. 23:00 Uhr)

Wo: Donauwörther Str. 8 in 86368 Gersthofen

Tickets: Abendkasse und online: www.gersthoferkinosommer.de

