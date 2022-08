Anzeige | Eine berührende Entdeckungstour in den Himalaya und der mitreißende Dokumentarfilm darüber, was passieren kann, wenn man sich auf das Unabänderliche einlässt.

Am Sa. 13.8.und So. 14.8. jeweils um 16:00 Uhr im LILIOM Kino Augsburg

PROGRAMMÜBERSICHT:

GUGLHUPFGESCHWADER

Do. bis Mi. täglich um 18:00 Uhr und um 20:00 Uhr, Sa. + So. auch 16:00 Uhr

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bayerns entspanntester Dorfpolizist, könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Guglhupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutierfreudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahndungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff) auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende Erfahrung.

DER WONG KAR-WAI-FILM DES MONATS:

CHUNGKING EXPRESS

Mo. 21:15 Uhr Deutsche Synchronisation

Mi. 21:15 Uhr Chinesisches Original mit deutschen Untertiteln

Wong Kar-Wai’s Meisterwerk, erzählt in dualen Liebesgeschichten. Cop 223 versucht über seine verflossene Liebe May hinweg zu kommen. Er begegnet einer geheimnissvollen Frau mit einer blonden Perücke, die sich durch die sich durch Unterwelt Hong Kongs schlägt. Cop 663 wird ebenso von seiner Freundin verlassen, diese hinterlässt die Schlüssel für seine Wohnung in einem Café. Die Kellnerin Faye schleicht sich heimlich in seine Wohnung und beginnt sein Leben umzugestalten.

BRAD PITT-SPECIAL (anlässlich des Kinostarts von BULLET TRAIN):

FIGHT CLUB

Englische Originalfassung (OV)

Di. 18:00 Uhr

Der Kultfilm von David Fincher aus dem Jahr 1998 mit Edward Norton und Brad Pitt in den Hauptrollen!

BULLET TRAIN

Do. + So. + Di. um 20:45 Uhr, Fr. + Sa. um 21:00 Uhr, Mo. + Mi. um 18:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Eine rasante Action-Komödie mit Brad Pitt in der Hauptrolle, die sehr viel Spaß macht: Als hätte Tarantino selbst diesen wilden Ritt inszeniert!

MINIONS – AUF DER SUCHE NACH DEM MINI BOSS

Do. bis Mi. täglich um 21:45 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

90 Minuten toller Spaß mit dem neuesten Teil der Minions!

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Do. + So. um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Seit 13 Wochen im LILIOM Programm und einfach nicht totzukriegen: Der wohl bislang coolste Film des Jahres!

ELVIS

Fr. + Sa. um 18:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Das Elvis Presley-Biopic mit Austin Butler und Tom Hanks!

NAMASTE HIMALAYA – Wie ein Dorf in Nepal uns die Welt öffnete

Sa. + So. um 16:00 Uhr

Ein toller Dokumentarfilm über eine unvergessliche Reise nach Nepal!

Open Air Gersthofer Kinosommer



In der 9. Spielwoche zeigen wir von Do. 11.8. bis Mi. 17.8.2022:

Do. 11.8. LIEBESDINGS

Fr. 12.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Sa. 13.8. GUGLHUPFGESCHWADER

So. 14.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Mo. 15.8. MINIONS – AUF DER SUCHE NACH DEM MINI-BOSS

Di. 16.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Mi. 17.8. GUGLHUPFGESCHWADER

Wo: Donauwörther Str. 8 in 86368 Gersthofen

Tickets: Abendkasse und online: www.gersthoferkinosommer.de

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.