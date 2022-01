LILIOM-Film der Woche: NIGHTMARE ALLEY – Cate Blanchett und Bradley Cooper in der Regie von Oscar-Gewinner Guillermo del Toro

Anzeige | Ab Do. 20.1.2022 im LILIOM Kino Augsburg im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) zu sehen!

Seit seinem Erscheinen 1946 hat William Lindsay Greshams gleichnamiger Roman die Leser in seinen Bann gezogen. Der skrupellose Aufstieg und steile Fall des gutaussehenden, charismatischen Gauners Stanton Carlisle ist wie die albtraumhafte Umkehrung des amerikanischen Traums. Oscar®-Preisträger Guillermo del Toro hat das faszinierende Meisterwerk kongenial und in absoluter Starbesetzung für die große Leinwand adaptiert. Entstanden ist ein atemberaubender Film Noir, der durch seine Visualität und Intensität seinesgleichen sucht.

Für sein schillerndes, 150 Minuten langes Meisterwerk ist es dem zweifachen Oscar®-Preisträger und Regisseur Guillermo del Toro („The Shape of Water: Das Flüstern des Wassers“, „Pans Labyrinth“) gelungen eine glänzende Starbesetzung vor der Kamera zu versammeln. Bradley Cooper („A Star is Born“, „American Hustle“), Oscar®-Preisträgerin Cate Blanchett („The Aviator“, „Blue Jasmine“), Toni Collette („Knives Out: Mord ist Familiensache“, „Madame – Nicht die feine Art“), Rooney Mara („Carol“, „Her“) brillieren in dieser dunklen Geschichte um Täuschung, Selbsttäuschung und dem Traum von Erlösung. In weiteren Rollen des hochkarätigen Ensembles glänzen Willem Dafoe („The French Dispatch“, „Der Leuchturm“), Richard Jenkins („Shape of Water: Das Flüstern des Wassers, „Kajillionaire“), Ron Perlman („Hellboy“,„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden“), Mary Steenburgen („Book Club – Das Beste kommt noch“, „Picknick mit Bären“), David Strathairn („Nomadland“, „Godzilla“).

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Türkisches Kino:

BENDEN NE OLUR?

Sa. 22.1. um 14:00 Uhr

Der neue Komödien-Hit im Türkischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Preview: / Kino aus China:

ARE YOU LONESOME TONIGHT?

Sa. 22.1.2022 um 21:15 Uhr

Tolles Genre-Kino aus China im Chinesischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Ein junger Mann, der glaubt, einen tödlichen Unfall verursacht zu haben, entwickelt eine zweideutige Beziehung zur Witwe des Toten, während ein Polizist versucht, die Ermittlungen zu lösen, die sein Leben für immer verändern werden.

Doku-Kino:

AN IMPOSSIBLE PROJECT

So. 23.1. um 14:00 Uhr und Mo. 24.1. jeweils um 16:15 Uhr

AN IMPOSSIBLE PROJECT ist ein sinnlicher wie unterhaltsamer Film über ein weltweites Phänomen: Die Wiederentdeckung des Analogen als Gegenbewegung zur digitalen Revolution. Ein haptisches Durchatmen in immer schnelleren Zeiten. Gedreht auf 35mm bringt uns der Dokumentarfilm nicht nur die liebenswerte Underdog-Geschichte eines Visionärs nahe, der das Unmögliche möglich machen will, sondern lädt dazu ein, die Welt mit allen Sinnen zu begreifen.

Kino aus Bhutan:

LUNANA. DAS GLÜCK LIEGT IM HIMALAYA

Fr. 21.1. und Mo. 24.1. jeweils um 18:15 Uhr und So. 23.1. um 12:15 Uhr

Der Publikumspreis-Gewinnerfilm der Filmkunstmesse Leipzig 2021!

Der junge Ugyen lebt in Thimphu, der Hauptstadt Bhutans. Eigentlich träumt er davon, im Ausland als Musiker Karriere zu machen. Doch er wird dazu verpflichtet, sein letztes Ausbildungsjahr als Lehrer im Lunana-Tal an den Hängen des Himalaya zu verbringen. Dort steht im Dorf Lhedi in 4.000 Meter Höhe die wohl abgelegenste Schule der Welt. Ein Dutzend Kinder wartet hier wissbegierig darauf, unterrichtet zu werden. Sie wären der Traum eines jeden Lehrers, aber nicht der von Ugyen. Nach achttägigem Treck durch die atemberaubende Bergwelt trifft er auf eine Dorfgemeinschaft, die ihn mit Respekt betrachtet. Nur ein Lehrer könne „die Zukunft der Kinder berühren“. Er, der den Beruf des Lehrers an den Nagel hängen wollte, erfährt hier mehr über die Schule und das Leben als in seiner Ausbildung. Und er scheint auch besser zu spüren, was das «Bruttosozialglück» bedeutet, das man in Bhutan höher gewichtet als das Bruttosozialprodukt. Ugyen verliebt sich in die Sängerin Sandon, deren Lieder ganz in der mythischen Kraft des Gebirges wurzeln. Auch sie verändert seine Perspektive völlig. Der Film „Lunana“ ist so etwas wie die Suche nach dem Glück, das wir gerne weit weg wähnen, wo es doch ganz nah sein kann. Ein sanfter Liebesfilm in atemberaubenden Bildern aus dem Himalaya.

Doku-Kino:

MOLEKÜLE DER ERINNERUNG – Venedig, wie es niemand kennt

Do. 20.1 + Fr. 21.1. + Mo. 24.1. + Di. 25.1. + Mi. 26.1. jeweils um 16:30 Uhr und So. 23.1. um 12:15 Uhr

Eigentlich will der italienische Filmemacher Andrea Segre eine Dokumentation über die Venedig-Gefahren des Tourismus und des Hochwassers drehen, doch dann kommt alles anders: Die Corona-Pandemie bricht herein und plötzlich sitzt Segre im Lockdown in der Heimatstadt seines Vaters fest. Während er die Kamera auf die stillstehende Stadt richtet, erinnert er sich zurück an seinen Vater Ulderico, der Wissenschaftler und Chemiker war und ihn stark beeinflusst hat…

Doku-Kino:

DIE UNBEUGSAMEN

Mi. 26.1. um 16:00 Uhr

Mit bereits über 200.000 Zuschauern der Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.