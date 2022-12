Anzeige | Starkes Unterhaltungskino mit Tiefgang und einem großartigen Florian David Fitz in der Hauptrolle! Ein wunderbarer Familienfilm zu Weihnachten: Einfach Kino fürs Herz!

Täglich um 16:00 Uhr, 18:15 Uhr und 20:30 Uhr im LILIOM Kino Augsburg!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

An Weihnachten dem 24.12. ist das Liliom-Kino geschlossen. Das Liliom-Team wünscht frohe Weihnachten!



NEU IM PROGRAMM:



EO

Nur am Do. 22.12. um 20:45 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln

Ein toller Film mit einem besonderen Esel und einer unvergesslichen Reise durch Europa!

Der Jury-Preis-Gewinnerfilm des Cannes Filmfestivals 2022!

DOKU-KINO:

WO IST GOTT?

Nur am Di. 27.12. um 16:00 Uhr

Diese Dokumentation begleitet vier Brückenbauer/innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum an den Anfang ihrer Geschichten bis heute!

ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO

Nur am Di. 27.12. um 18:00 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln

Eine faszinierende Dokumentation über den wohl berühmtesten und produktivsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts

PREVIEW:

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Nur am So. 25.12. um 16:00 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

BLUEBACK – EINE TIEFE FREUNDSCHAFT

Nur am Mo. 26.12. um 16:00 Uhr

Inspirierendes Familienabenteuer mit einem hochkarätigen Cast um Mia Wasikowska, Radha Mitchell und Eric Bana sowie atemberaubenden Naturaufnahmen voll magischer Schönheit!

EVENT-KINO:

CAROL

Am Fr. 23.12. um 18:00 Uhr in deutscher Fassung und um 20:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (Überraschungs-DVD zu jedem Ticket!)

Das gefeierte Liebesdrama als Weihnachts-Special mit Rooney Mara und Cate Blanchett!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

AFTERSUN

Am Fr. 23.12. um 20:45 Uhr und am Mo. 26.12. und Mi. 28.12. um 21:00 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

DIE Entdeckung der Cannes Filmfestspiele 2022 und wohl der berührendste Film des Jahres!

SHE SAID

Am Fr. 23.12., Di. 27.12. und Mi. 28.12. um 18:00 Uhr und am Mo. 26.12. um 18:15 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Die New York Times-Reporterinnen Megan Twohey (Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) berichten über eine der wichtigsten Geschichten einer ganzen Generation: Die #MeToo-Enthüllungen Hollywoods, die das Schweigen über das System hinter sexuellen Übergriffen in der Filmwelt brechen. Der neue Film von Emmy-Gewinnerin Maria Schrader ist starkes Frauenkino!

BONES AND ALL

Am Do. 22.12. um 18:00 Uhr, So. 25.12. um 21:00 Uhr und Mi. 28.12. um 18:15 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Erlebt Timothée Chalamet und Taylor Russel in Luca Guadagninos Kinosensation des Jahres!

THE MENU

Am Do. 22.12. um 18:15 Uhr, So. 25.12. um 18:30 Uhr und Di. 27.12. um 21:00 Uhr, jeweils im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Horror-Arthouse-Spektakel mit Ralph Fiennes als kongenialem Bösewicht, Anya Taylor-Joy, u.v.a!



TRIANGLE OF SADNESS

Am Do. 22.12. um 20:30 Uhr und am Mo. 26.12. und Mi. 28:12. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am So. 25.12. und Di. 27.12. um 20:45 Uhr in deutscher Fassung

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

AN EINEM SCHÖNEN MORGEN

Nur am 23.12. um 16:00 Uhr

Der neue Film von Mia Hansen-Løve mit der wunderbaren Léa Seydoux in der Hauptrolle ist eine poetische Rückkehr nach Paris!

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Nur am Mo. 26.12. um 18:15 Uhr

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!

DER NACHNAME

Nur am So. 25.12. um 18:30 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Täglich um 16:00 Uhr

Fantastisches Familienkino für Klein und Groß: Der wilde Räuber Hotzenplotz raubt der Großmutter die Lieblings-Kaffeemühle. Wird es Kasperl und seinem Freund Seppel gelingen, ihn zu fangen und die verzauberte Fee Amaryllis zu befreien?

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Am Do. 22.12. und Mi. 28.12. um 16:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

