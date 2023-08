LILIOM Film der Woche | PASSAGES – Drama mit Blick auf das Chaos moderner Beziehungen

Anzeige | PASSAGES – Täglich um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU), ein großartiges Drama mit Blick auf das Chaos moderner Beziehungen mit Adéle Exarchopoulos, Franz Rogowski und Ben Wishaw!

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

SOPHIA, DER TOD UND ICH

Täglich um 15:00 Uhr und um 19:00 Uhr

Ausnahme: Sonntag nur 19:00 Uhr

Das 90 Minuten kurzweilige Regie-Debüt von Schauspiel-Star Charly Hübner ist eine wunderbar unterhaltsame Komödie, eine irrsinnige, lustige und berührende Geschichte über all das, was im Leben wirklich zählt!

Nach dem Roman von Musiker Thees Uhlmann!



PASSAGES

Täglich um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein 92 Minuten lang intensives Porträt chaotischer und moderner Liebe mit Adéle Exarchopoulos, Franz Rogowski und Ben Wishaw in den Hauptrollen!

UNSERE TOP EVENTS DIESE WOCHE

LILIOM CINEMA AWARD:

BALLON

Fr. 1.9.2023 um 16:00 Uhr

ZUSATZVORSTELLUNG:

Fr. 1.9.2023 um 18:45 Uhr

Zu Gast: Michael Bully Herbig, Günter Wetzel, Ralf Wengenmayr

‍‍MICHAEL BULLY HERBIG erhält hierbei nicht nur den LILIOM CINEMA AWARD, sondern wird den Film persönlich vorstellen.

Nicht nur BULLY wird bei den Events vor Ort sein, sondern auch GÜNTER WETZEL, auf dem die Geschichte des Films BALLON beruht und der Augsburger Komponist RALF WENGENMAYR, der von Anfang an für alle Bully-Filme die Filmmusik gemacht hat!



ANIME-KINO:

WIE DER WIND SICH HEBT

Mo. 4.9.2023 um 20:30 Uhr

Japanisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Zum 10. Jubiläum des Studio Ghibli-Klassikers!

Jiro Horikoshi sehnt sich schon als kleiner Junge nach luftigen Höhen. Der sensible Träumer möchte am liebsten in selbst entworfenen Flugzeugen durch den Himmel gleiten, wie sein großes Vorbild, der italienische Ingenieur Caproni. Seine Kurzsichtigkeit hindert Jiro aber an einer Karriere als Pilot. Stattdessen steigt er 1927 bei einem großen japanischen Ingenieursbüro ein und revolutioniert mit seinen innovativen Ideen und Designs den Flugzeugbau weltweit. Während einer Zugfahrt begegnet er der hübschen Nahoko, mit der er sich Jahre später nach einem zufälligen Wiedersehen verlobt. Während Jiko über die Jahre als Chefentwickler für mehrere Unternehmen Kriegsflugzeuge baut, hat Nahoko mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen…

ZUM GEBURTSTAG VON FREDDY MERCURY:

BOHEMIAN RHAPSODY

Di. 5.9.2023 um 18:00 Uhr

Deutsche Fassung

Di. 5.9.2023 um 20:45 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln

Wir feiern Freddy Mercury an seinem Geburtstag (5. September 1946) mit einem Double-Feature des großartigen Films BOHEMIAN RHAPSODY!

