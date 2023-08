LILIOM Film der Woche | POLITE SOCIETY – eine energetische Mischung aus Kampfsport, Humor und Gefühl

Anzeige | POLITE SOCIETY -Täglich um 21:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Kampfsportlerin Ria Khan glaubt, ihre ältere Schwester Lena vor der bevorstehenden Hochzeit retten zu müssen. Nachdem sie die Hilfe ihrer Freunde in Anspruch genommen hat, versucht Ria, den ehrgeizigsten aller Hochzeitsdiebstähle im Namen der Unabhängigkeit und der Schwesternschaft durchzuführen.

Ihr mochtet EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE? Dann dürft ihr POLITE SOCIETY – eine energetische Mischung aus Kampfsport, Humor und Gefühl – nicht verpassen.

Rotten Tomatoes: „Audience Score“ bei 84 % & „Critics Score“ bei 91%

UNSERE TOP EVENTS DIESE WOCHE



DAS GROSSE OTFRIED PREUSSLER KINDERFILMFESTIVAL

DAS KLEINE GESPENST

Do. 24.8.2023 um 15:00 Uhr

DIE KLEINE HEXE

Fr. 25.8.2023 um 15:00 Uhr

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Mi. 30.8.2023 um 15:00 Uhr

Am 20. Oktober 2023 wäre der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler 100 Jahre alt geworden. Was könnte es für einen besseren Anlass geben, um seine beliebtesten Figuren zu einem Fest zu versammeln?

Wir laden dazu ein, das Jubiläumsjahr mit drei seiner schönsten Klassiker im Kino zu feiern!

Otfried Preußler hat mit seinen Büchern Klassiker der Kinderliteratur geschaffen, die bis heute Generationen von Kindern begeistern. Neben der kleinen Hexe sind das kleine Gespenst und der Räuber Hotzenplotz Otfried Preußlers bekannteste Figuren. Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen rund um den Autor und sein Werk, das im Thienemann Verlag Stuttgart erscheint, werden das Jubiläum begleiten.

