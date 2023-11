LILIOM Film der Woche | Regisseur Martin Schilt zum Film „Krähen“ zu Gast im Liliom

Anzeige | ZU GAST IM LILIOM: REGISSEUR MARTIN SCHILT ZUM FILM: KRÄHEN

So. 19.11.2023 um 12:00 Uhr

Mit Filmgespräch im Anschluss!

Beeindruckender Dokumentarfilm über die schwarzen Chronisten der Lüfte!

Krähen und Raben begleiten und beobachten uns seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Sie haben unsere ersten Schritte im aufrechten Gang gesehen und unsere ersten artikulierten Laute gehört. Sie haben mit uns neue Kontinente erobert und all unsere Kriege und Schlachten erlebt. Sie feiern mit uns Hochzeiten, ernähren sich von den Überresten romantischer Picknicks und wilder Partys und machen sich auf den Müllhalden der Megacities oder als Begleiter der Kehrichtabfuhr über unseren Abfall her. Krähen und Raben folgen uns weil wir die besten Jäger, die grausamsten Krieger, die größten Ausbeuter, die verschwenderischsten Konsumenten sind. In unserer Nähe gibt es immer genug zu fressen. Fast überall, wo Menschen leben, gibt es auch Rabenvögel. Und es werden immer mehr!

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

KRÄHEN

Ab Do. 16.11.2023 neu und täglich bei uns!

HÖR AUF ZU LÜGEN

Ab Do. 16.11. neu und täglich bei uns!

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung

Mit seiner Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Philippe Besson gelingt Olivier Peyon ein bewegender Film über die Kraft der ersten Liebe!

Für die Rolle des Lucas konnte er Victor Belmondo, Enkel des Schauspielers Jean-Paul Belmondo, gewinnen. In der Rolle von Stéphanes Jugendliebe Thomas glänzt Nachwuchsstar Julien de Saint Jean, der auch in dem romantischen Jugendknastdrama „Le Paradis“ zu sehen ist.



SOULTRIBE – DAS LEBEN EIN TANZ

Ab Do. 16.11. neu bei uns!

Berührendes Kino und die Frage nach einem sinnerfüllten Leben!

Auf dem gemeinsamen Weg der Visionäre, Künstler und Unternehmer Stefan und Jenny, Patrick und Johanna sowie Maik und Dunja zeigen sich immer wieder große Hürden und Rückschläge, die zu meistern sind – wie der Spagat zwischen Familienleben, Partnerschaft, Geschlechterrollen und beruflichen Projekten sowie kreativer individueller Entfaltung. Ebenso wird der innere Zwiespalt der Protagonisten zwischen der gesellschaftlichen Erwartungshaltung und dem Druck Geld verdienen zu müssen, als auch dem Wunsch nach einem frei fließenden Leben ohne Grenzen, thematisiert. „Soultribe“ berührt durch echte authentische Darsteller, die ihre innere und äußere Entwicklungsgeschichte mit allen Zweifeln, Rückschlägen und gleichzeitig dem Mut unbekannte Schritte zu gehen offen präsentiert!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:

THIMOTHÈE CHALAMET-SPECIAL VOR DEM KINOSTART VON WONKA:

LADY BIRD

Sa. 18.11.2023 um 13:00 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Greta Gerwigs großartiger Film mit Saoirse Ronan und Timothée Chalamet wieder im Kino!

Das perfekte Warm-Up für alle, die den Schauspieler Timothée Chalamet schätzen und sich auf den Kinostart seines neuen Films WONKA freuen!

(ab Mi. 6.12. täglich bei uns: deutsche Fassung + engl. OmU, auch für Schulvorstellungen buchbar: Email an [email protected])





RETROSPEKTIVE REGISSEUR YORGOS LANTHIMOS:

THE LOBSTER

So. 19.11.2023 um 20:45 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Am Do. 18.1.2024 startet mit POOR THINGS der neue Film von Yorgos Lanthimos bei uns – mit Emma Stone und Willem Dafoe!

Um die Vorfreude anzuheizen, widmen wir dem Regie-Meister eine Retrospektive mit seinen Filmen THE LOBSTER (2015), THE KILLING OF A SACRED DEER (2017) und THE FAVOURITE (2018), siehe auch NEU IM VORVERKAUF.