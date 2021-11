LILIOM-Film der Woche: RESPECT – Das Leben von Aretha Franklin – Oscar-Kino!

Anzeige | Erlebt ab Do. 25.11. täglich RESPECT, einen der Favoriten für die Oscars 2022, im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Aretha Franklin – international gefeierter Superstar, geniale Songschreiberin und Sängerin aber auch Bürgerrechtsaktivistin – ist und bleibt die unvergessene „Queen of Soul“.

Mit RESPECT kommt nun ihr bewegtes Leben auf die große Leinwand – von den bescheidenen Anfängen im Kirchenchor ihres Vaters bis zu ihrem Aufstieg zur Ikone des Soul. Bereits zu Lebzeiten gab es für Aretha Franklin nur eine einzige Person, der sie ihr Lebenswerk anvertrauen wollte: Oscar®- und Grammy-Gewinnerin Jennifer Hudson (Dreamgirls). In jahrelanger Freundschaft verbunden, entstand die Idee schon vor etlichen Jahren.

Regie führt die hochgelobte Bühnenregisseurin Liesl Tommy, die als erste afroamerikanische Regisseurin eine Tony Award Nominierung für ihre Arbeit erhielt. In weiteren Rollen sind Forest Whitaker, Tate Donovan, Marlon Wayans, Tituss Burgess und Mary J. Blige zu sehen.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Preview:

BENEDETTA

So. 28.11. um 13:15 Uhr in deutscher Fassung

Paul Verhoeven, der Meister der Provokation, meldet sich mit einem Paukenschlag zurück: Vier Jahre nach seinem Golden-Globe®-Erfolg mit „Elle“ legt der Regisseur mit BENEDETTA, der erotischen Liebesgeschichte zweier Nonnen, einen fieberhaften Geniestreich vor, der bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes für Aufsehen sorgte. Basierend auf dem Buch „Immodest Acts“ von Judith C. Brown zeichnet Verhoeven das Leben der lesbischen Nonne Benedetta Carlini nach und lässt Religion und Sexualität auf nie gesehene Weise aufeinanderprallen. Das doppelbödige Drama mit Virginie Efira als Benedetta, Daphné Patakia als verführerische Novizin und Charlotte Rampling als strenge Äbtissin erzählt von dem Aufstieg einer jungen Frau, die sich zielstrebig an die Spitze einer Männerdomäne kämpft. Ihr perfides Spiel mit der Wahrheit erinnert dabei an Verhoevens Klassiker „Basic Instinct“ und „Total Recall“. BENEDETTA ist das nächste Meisterwerk von Paul Verhoeven, das man gesehen haben muss.

Doppel-Preview:

HOUSE OF GUCCI

Mi. 1.12. um 20:15 Uhr in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mi. 1.12. um 20:30 Uhr in deutscher Fassung

Einer unserer Favoriten für die Oscars 2022: Mit Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Selma Hayek, u.v.a.!

Meisterregisseur Ridley Scott präsentiert mit HOUSE OF GUCCI ein Kinoerlebnis der besonderen Art: eine hochkarätige Starbesetzung, ein auf wahren Ereignissen beruhendes Drama des ikonischen Modeimperiums und einen fesselnden Thriller über Familien-geheimnisse, Verrat und einen schockierenden Mord.

Doku-Kino:

IN DEN UFFIZIEN

Sa. 27.11. um 14:00 Uhr

Ein spannender Dokumentarfilm über das weltbekannte Museum in Florenz!

20 Jahre Harry Potter – und der Stein der Weisen (OV)

So. 28.11. um 13:00 Uhr

Wir zeigen die englische OV-Fassung!

Zum 20. Jubiläum des Welterfolgs zeigen wir den 1. Teil von Harry Potter nochmal auf der großen Leinwand!

Mit Plakat-Verlosung im Kinosaal

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.