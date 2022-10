Anzeige

Giwar Hajabi alias Xatar (Emilio Sakraya) kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Aus dem Sozialbau hat er es bis an die Spitze der Musik-Charts geschafft.

Nachdem Giwar Mitte der 1980er-Jahre aus dem Irak in Deutschland ankommt, findet er sich ganz unten wieder. Seine gesamte Familie wurde im Irak ins Gefängnis gesteckt und er ist nun ganz auf sich allein gestellt. Um an Geld und Ruhm zu kommen, gibt es viele Möglichkeiten, aber noch mehr Barrikaden. Vom Kleinkriminellen steigt Giwar zum Großdealer auf, bis schließlich eine Ladung flüssiges Kokain verloren geht. Um nicht in der Schuld des Kartells zu stehen, plant Giwar mir einigen Gefährten einen folgenschweren Goldraub, der ihn schließlich in die Hölle eines irakischen Knasts bringt. Doch Giwar ist erfinderisch und eins steht für ihn fest, er möchte ein besseres Leben als dieses und dafür ist er bereit, hart zu arbeiten.

Basiert auf dem autobiografischen Roman „Xatar – Alles oder Nix“.

ZU GAST:

WERNER HERZOG – RADICAL DREAMER

Nur am So. 30.10. um 14:00 Uhr, Filmgespräch mit Regisseur Thomas von Steinaecker

Der erste exklusive Dokumentarfilm über die Regie-Legende Werner Herzog!

EXHIBITION ON SCREEN:

DER MANN, DER AMERIKA MALTE: EDWARD HOPPER

Nur am So. 30.10. um 16:00 Uhr

Edward Hoppers Bilder gehören zu den Werken, die in Amerika alle kennen – beliebt, hochgelobt und geheimnisvoll. Seine Kunst beeinflusste zahllose Maler, Fotografen, Filmemacher und Musiker – doch wer war er eigentlich? Und wie konnte ein Illustrator, der häufig mit widrigen Bedingungen zu kämpfen hatte, eine solche Fülle bemerkenswerter Werke erschaffen?

DOKU-KINO:

THE NORTH DRIFT – PLASTIK IN STRÖMEN

Nur am So. 30.10. um 12:00 Uhr

Ein herausragender Dokumentarfilm über ein hoch aktuelles Thema und ein spannendes Wissenschaftsexperiment.

FIRE OF LOVE

Nur am Di. 01.11. um 12:00 Uhr (Feiertag!)

Ein beeindruckender Dokumentarfilm über das Vulkan-Forscherpaar Katia und Maurice Krafft.

EVENT KINO:

CROSSING THE BRIDGE – THE SOUND OF ISTANBUL

Nur am Di. 01.11. um 14:00 Uhr (Feiertag!)

Von der musikalischen Vielfalt der Stadt verzaubert, entpuppte sich die Arbeit an seinem Film „Gegen die Wand“ für Fatih Akin als Offenbarung – die Idee war geboren, eine umfangreiche Dokumentation über die Musik der Metropole am Bosporus zu drehen

PREVIEWS:

HUI BUH UND DAS HEXENSCHLOSS

Am So. 30.10. um 15:30 Uhr

Hui Buh ist zurück! Gemeinsam mit Ophelia brechen Hui Buh und Julius zu ihrem größten Abenteuer in den Hexenwald auf. An ihrer Seite ist wieder einmal Julius‘ treuer Begleiter Charles, der immer wieder zur letzten Rettung in der Not wird.

CRIMES OF THE FUTURE

Am Mo. 31.10. um 21:00 Uhr

In unserer Halloween-Preview zur gleichsam verstörenden wie sinnlichen Bodyhorror-Sensation kehrt Meisterregisseur David Cronenberg zu seinen cineastischen Ursprüngen zurück und lässt den hochkarätigen Cast, angeführt von Viggo Mortensen, Léa Seydoux und Kristen Stewart, zu neuer Höchstform auflaufen.

NEU IM PROGRAMM:

SEE HOW THEY RUN

Täglich um 19:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, außer am So. 30.10

Im Londoner West End der 1950er Jahre werden die Pläne für die Verfilmung eines erfolgreichen Theaterstücks jäh gestoppt, nachdem der unmoralische Regisseur (Adrien Brody) des Stücks ermordet wurde. Als der erfahrene und kluge Inspektor Stoppard (Sam Rockwell) und der eifrige Neuling Constable Stalker (Saoirse Ronan) den Fall übernehmen, finden sich die beiden in einem rätselhaften Krimi im glamourösen, schmutzigen Theateruntergrund wieder.

RHEINGOLD

Täglich um 16:00 Uhr und 21:00 Uhr, So. nur 21:00 Uhr

Der neue Film von Regisseur Fatih Akin! Basierend auf dem autobiografischen Roman der deutschen Rap-Ikone Xatar.

WEITERHIN IM PROGRAMM:

TRIANGLE OF SADNESS

Täglich, außer am Mo. 31.10., um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am So. 30.10. zusätzlich um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation



Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022: Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek), in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu.

MUTTER

Nur am So. 30.10. um 12:00 Uhr

Starkes Frauenkino: Verwirrend, amüsant, aufschlussreich: Anke Engelke spielt acht authentische Interviews und fügt sie zu einem gigantischen Mosaik über Mutterschaft zusammen.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Am Fr. 28.10. und Sa. 29.10. um 14:30, Mo. 31.10. und Mi. 02.11. um 14:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Nur am Di. 01.11. um 12:15 Uhr in deutscher Fassung (Feiertag!)



Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens!

DER NACHNAME

Täglich um 15:00, 17:00 und 19:00 Uhr im Programm, am So. 30.10. um 13:30 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst

