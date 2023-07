LILIOM Film der Woche | RUNNING AGAINST THE WIND – Regisseur Jan Weyl stellt den Oscar-nominierten Film persönlich vor

Anzeige | Fr. 14.7.2023 um 20:30 Uhr stellt Regisseur Jan Weyl seinen für den Oscar nominierten Spielfilm (Amharisch mit deutschen Untertiteln / OmU) persönlich im LILIOM Kino vor!

Mit Filmgespräch im Anschluss, bei dem ihr ihm eure Fragen stellen könnt.

In seinem Kinodebüt erzählt Regisseur Jan Philipp Weyl die inspirierende Geschichte zweier Freunde, die für die Verwirklichung ihrer Träume kämpfen – mit unbedingtem Überlebenswillen und aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz! Gedreht an Originalschauplätzen sowie mit einem Gastauftritt von Olympia-Legende Haile Gebrselassie. „Running against the Wind“ wurde ausgezeichnet mit dem Debütpreis vom Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke – und ging als äthiopischer Beitrag 2020 ins Oscarrennen um die Kategorie „Bester Internationaler Film“.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

MIT LIEBE UND ENTSCHLOSSENHEIT

täglich um 18:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Ein wunderbarer Liebesfilm aus Frankreich in der Regie von Claire Denis mit Juliette Binoche und Vincent Lindon in den Hauptrollen!

RODEO

täglich um 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

Julia (Julie Ledru) ist ein Technikfreak, der in feindlichen Umgebungen aufblüht und jede Situation zu seinem Vorteil nutzt. Ihre Besessenheit von der rasanten Welt der urbanen „Rodeos“ – illegale Treffen, bei denen Motorradfahrer ihre Bikes und waghalsigen Stunts vorführen – führt zu einem zufälligen Treffen mit einer unberechenbaren Clique. Julia versucht, sich bei der ultra-maskulinen Gang zu beweisen, indem sie für deren inhaftierten Anführer Dom (Sébastien Schroeder) Betrügereien und Botengänge erledigt. Als der ultimative Coup ansteht, kann sich Julia jedoch nicht sicher sein, wem sie vertrauen kann…

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

CHRISTOPHER NOLAN RETROSPEKTIVE:

INTERSTELLAR

Mo. 17.7. um 20:00 Uhr

Vor dem Kinostart von Christopher Nolans neuem Film OPPENHEIMER (Ab Do. 20.7.2023 im LILIOM) zeigen wir in einer Retrospektive fünf herausragende Filme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung (OV). Dieses Mal das Meisterwerk mit Matthew McConaughey!

DENIS VILLENEUVE RETROSPEKTIVE:

INCENDIES

Di. 18.7. um 20:30 Uhr

Vor dem Kinostart von Denis Villeneuves heiß erwarteter Fortsetzung DUNE 2 (Ab Do. 2.11.2023 in OmU + OV im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aller herausragender Spielfilme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln (OmU).

Beginnend mit seinem unterschätzen Debut-Film!

PREVIEW:

BARBIE

Mi. 19.7. um 20:30 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Erlebt den neuen Film von Greta Herwig mit Margot Robbie und Ryan Gosling in einer Preview vor Kinostart (Ab Do. 20.7. täglich OmU)!

Der Sommer 2023 wird pink mit dieser herrlichen Satire über den Schönheitswahn in unserer Welt…

CINEMA IN CONCERT:

LINKIN PARK

Mi. 19.7. um 21:00 Uhr

Einen Tag vor Chester Bennington 6. Todestag (20.7.2017) zeigen wir eine Überraschungs-Konzertaufzeichnung einer der größten New-Metal-Bands der 2000er-Jahre!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

