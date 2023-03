LILIOM Film der Woche | SENECA – Tiefschwarze Satire mit Hollywood Star John Malkovich

Anzeige | Nach seinem packenden Weltkriegsdrama DER HAUPTMANN widmet sich Regisseur Robert Schwentke in dieser tiefschwarzen Satire den letzten Tagen des römischen Philosophen Seneca. Mit Hollywood Star John Malkovich und dem deutschen Ausnahme-Talent Louis Hoffmann.

Do. 23.3., So. 26.3., Mo. 27.3., Di. 28.3. um 18:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Sa. 25.3. um 18:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Fr. 24.3. und Mi. 29.3. um 18:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Mo. 27.3. um 21:15 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

SENECA

Nach seinem packenden Weltkriegsdrama DER HAUPTMANN widmet sich Regisseur Robert Schwentke in dieser tiefschwarzen Satire den letzten Tagen des römischen Philosophen Seneca. Mit Hollywood Star John Malkovich und dem deutschen Ausnahme-Talent Louis Hoffmann.

Täglich im Programm!

SONNE UND BETON

Das packende Drama von David Wnendt, nach dem Spiegel-Bestseller von Stand-Up Comedian und Podcaster Felix Lobrecht.

Täglich im Programm!

UNSERE BESONDEREN EVENTS IN DIESER WOCHE

PREVIEW:

THE ORDINARIES

So. 26.3. um 20:45 Uhr

Der wohl verrückteste und kreativste deutsche Film des Jahres!

ZU GAST:

SCHATTENKIND

So. 26.3. um 14:00 Uhr

Exklusiv zu Gast: Protagonist und Fotograf Andrea Reiner mit anschliessenden Filmgespräch!

EVENT-KINO:

CINEMA IN CONCERT: DEPECHE MODE

Sa. 25.3. um 20:45 Uhr

Danach Album-Release-Party mit DJ Thono & DJ Noir in der LILIOM Gastronomie!

DARRON ARONOFSKY RETROSPEKTIVE:

THE FOUNTAIN

Sa 25.3. um 13:00 Uhr

Englisches Original ohne Untertitel (OV)

Vor dem Kinostart von THE WHALE am 27.4. zeigen wir nochmal alle Filme des Ausnahmeregisseurs!

DOKU-KINO:

DIE EICHE – MEIN ZUHAUSE

Täglich bei uns im Programm!

Eine sinnliche, dokumentarische Reise in die wunderbar lebendige Welt der Eichhörnchen!

VOGELPERSPEKTIVEN

Do. 23.3., Di. 28.3. und Mi. 29.3. um 16:00 Uhr

So. 26.3. um 13:00 Uhr

Eine beeindruckende Doku über das Leben der Vögel!

