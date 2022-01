LILIOM-Film der Woche: SPENCER – Kristen Stewart begeistert als Lady Diana

Anzeige | SPENCER vermittelt uns eine tiefe und emotionsgeladene Vorstellung davon, wer Diana an einem Wendepunkt ihres Lebens war.Erlebt eine besondere Kinoerfahrung mit einer herausragenden Kristen Stewart in der Regie von Pablo Larraín.

Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit Langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen. Kristen Stewart: „SPENCER vermittelt eine tiefe und emotionsgeladene Vorstellung davon, wer Diana an einem Wendepunkt ihres Lebens war. Er ist eine Bestandsaufnahme dessen, was sie ausmacht, die mit ihrem Mädchennamen Spencer beginnt. Zu sich selbst zurückzufinden ist ein qualvoller Kraftakt für Diana, während sie darum kämpft, an dem festzuhalten, was der Name Spencer für sie bedeutet.“

Neben Kristen Stewart (PERSONAL SHOPPER, DIE WOLKEN VON SILS MARIA) sind u.a. der BAFTA-nominierte Timothy Spall (MR. TURNER, HARRY POTTER), die Oscar-nominierte Sally Hawkins (SHAPE OF WATER, PADDINGTON) und Sean Harris (MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT) in weiteren Rollen zu sehen.

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Türkisches Kino: KESISME: IYI KI VARSIN EREN

Sa. 15.1. um 15:15 Uhr und So. 16.1. um 14:00 Uhr

Der neue Hit des türkischen Kinos im Türkischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) im LILIOM Programm!

Kino aus Bhutan: LUNANA. DAS GLÜCK LIEGT IM HIMALAYA

So. 16.1. um 12:00 Uhr

Der Publikumspreis-Gewinnerfilm der Filmkunstmesse Leipzig 2021!

Der junge Ugyen lebt in Thimphu, der Hauptstadt Bhutans. Eigentlich träumt er davon, im Ausland als Musiker Karriere zu machen. Doch er wird dazu verpflichtet, sein letztes Ausbildungsjahr als Lehrer im Lunana-Tal an den Hängen des Himalaya zu verbringen. Dort steht im Dorf Lhedi in 4.000 Meter Höhe die wohl abgelegenste Schule der Welt. Ein Dutzend Kinder wartet hier wissbegierig darauf, unterrichtet zu werden. Sie wären der Traum eines jeden Lehrers, aber nicht der von Ugyen. Nach achttägigem Treck durch die atemberaubende Bergwelt trifft er auf eine Dorfgemeinschaft, die ihn mit Respekt betrachtet. Nur ein Lehrer könne „die Zukunft der Kinder berühren“. Er, der den Beruf des Lehrers an den Nagel hängen wollte, erfährt hier mehr über die Schule und das Leben als in seiner Ausbildung. Und er scheint auch besser zu spüren, was das «Bruttosozialglück» bedeutet, das man in Bhutan höher gewichtet als das Bruttosozialprodukt. Ugyen verliebt sich in die Sängerin Sandon, deren Lieder ganz in der mythischen Kraft des Gebirges wurzeln. Auch sie verändert seine Perspektive völlig. Der Film „Lunana“ ist so etwas wie die Suche nach dem Glück, das wir gerne weit weg wähnen, wo es doch ganz nah sein kann. Ein sanfter Liebesfilm in atemberaubenden Bildern aus dem Himalaya.

Doku-Kino: MOLEKÜLE DER ERINNERUNG – Venedig, wie es niemand kennt

Do. 13.1 + Fr. 14.1. + Sa. 15.1. jeweils um 17:00 Uhr, So. um 12:15 Uhr, Mo. um 16:15 Uhr, Mi. um 16:00 Uhr

Eigentlich will der italienische Filmemacher Andrea Segre eine Dokumentation über die Venedig-Gefahren des Tourismus und des Hochwassers drehen, doch dann kommt alles anders: Die Corona-Pandemie bricht herein und plötztlich sitzt Segre im Lockdown in der Heimatstadt seines Vaters fest. Während er die Kamera auf die stillstehende Stadt richtet, erinnert er sich zurück an seinen Vater Ulderico, der Wissenschaftler und Chemiker war und ihn stark beeinflusst hat…

Doku-Kino: DIE UNBEUGSAMEN

Di. 18.1. um 16:00 Uhr

Mit bereits knapp 200.000 Zuschauern der Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

Doku-Kino:DER KÖNIG VON AUGSBURG

Do. 13.1. und Fr. 14.1. jeweils um 16:00 Uhr

Der Kultfilm über eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Stadt!

