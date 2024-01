LILIOM Film der Woche | STELLA. EIN LEBEN

Anzeige | STELLA. EIN LEBEN – Ab Do. 25.1.2024 mehrmals täglich!

STELLA. EIN LEBEN. erzählt die erschütternde, von wahren Begebenheiten inspirierte Geschichte einer jungen Frau, die – konfrontiert mit dem brutalen System eines Verbrechensstaates – keinen anderen Ausweg findet, als andere und damit auch sich selbst zu verraten… Ein packender Film von Kilian Riedhof („Gladbeck“), der – basierend auf jahrelangen Recherchen – der gemeinsam mit Jan Braren (MEINEN HASS BEKOMMT IHR NICHT) und Marc Blöbaum (SEIN LETZTES RENNEN) auch das Drehbuch verfasst hat.

Für die Titelrolle konnte die Ausnahme-Schauspielerin Paula Beer (ROTER HIMMEL, WERK OHNE AUTOR) gewonnen werden, die durch ihr facettenreiches Spiel und mit ihrer mutigen Interpretation der Figur beeindruckt. Zur hochkarätigen Besetzung gehören außerdem Katja Riemann (ER IST WIEDER DA, ROSENSTRASSE) und Jannis Niewöhner (JE SUIS KARL, MÜNCHEN). Komplettiert wird das Ensemble durch Joel Basman (MONTE VERITÀ), Bekim Latifi (Ensemble der Münchner Kammerspiele), Lukas Miko (SCHACHNOVELLE), Damian Hardung (CLUB DER ROTEN BÄNDER), Gerdy Zint (SONNE UND BETON) u.v.a.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

THE HOLDOVERS

Vorstellungen in deutscher Fassung und in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU!

Der neue Film von Alexander Payne mit dem großartigen Paul Giamatti ist KEIN WEIHNACHTSFILM, sondern eine überaus unterhaltsame und auch berührende Komödie über Freundschaft und zwei liebenswerte Außenseiter! – Gewinner von zwei Golden Globes und auf Oscar-Kurs 2024!

DIE CHAOSSCHWESTERN UND PINGUIN PAUL

Familienkino für groß und klein!

Mit mittlerweile 10 Bänden bietet die beliebte Buchreihe um die vier „Chaosschwestern“ mit einer verkauften Auflage von über 270.000 Exemplaren nun schon seit vielen Jahren grossartige Unterhaltung für Gross und Klein. Die erste Kinoadaption ist mit Janine Kunze, Max Giermann und Denis Moschitto hochkarätig besetzt.

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino