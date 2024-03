LILIOM Film der Woche | STOP MAKING SENSE – Zum 40. Geburtstag des Talking Heads-Konzertfilms in neuer 4K-Fassung!

Anzeige | STOP MAKING SENSE – Sa. 30.03.2024 um 14:00 Uhr + Mo. 1.4.2024 um 14:00 Uhr

Zum 40. Geburtstag des Talking Heads-Konzertfilms in einer neuen 4K-Fassung!

Die 1984 von den Talking Heads im Pantage Theatre von Los Angeles gebotene Show gehört zum Besten, was der Rock in jenem Jahr zu bieten hatte. David Byrne steht mit seinem wilden Gesang und seiner höchst eigenen Körpersprache ganz im Mittelpunkt. Er torkelt auf der Bühne herum, als würde er in jedem Augenblick fallen, bewegt seine Beine, als wären sie aus Gummi. Regisseur Jonathan Demme verzichtete auf die üblichen Klischees des Genres und konzentrierte sich darauf, das Publikum zu fesseln. Die Zuschauer sehen nicht einfach einen Film, sie finden sich in einem Rockkonzert wieder, klatschen laut nach jedem Song, tanzen auf den Stühlen und vor der Leinwand herum. Ein echter Höhepunkt der Musikgeschichte.

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:

CHANTAL IM MÄRCHENLAND

Mehrmals täglich im Programm!

Chantal, die ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep finden sich plötzlich durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in der Märchenwelt wieder. Doch statt glamuröser Fotoshootings werden sie mit heiratswütigen Prinzen und einer Prinzessin konfrontiert, die alle Erwartungen sprengt. Mit ihren unkonventionellen Ghetto-Skills nimmt Chantal nicht nur die reaktionären Märchenklischees aufs Korn, sondern stellt sich auch Flüchen und tyrannischen Königen entgegen – alles, während sie um ihre Freundschaft zu Zeynep kämpft.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:

OSCAR-KINO: OPPENHEIMER

Fr. 29.3., Sa. 30.3., So. 31.3. und Mo. 1.4. jeweils um 14:15 Uhr

Alle Vorstellungen in deutscher Synchronisation

Christopher Nolans Meisterwerk über den „Vater der Atombombe“. Großartig gespielt von Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, uvm. Ausgezeichnet mit 7 Oscars!



PREVIEW:

ANDREA LÄSST SICH SCHEIDEN

So. 31.3. um 16:00 Uhr

Mit seiner zweiten Regiearbeit beweist Ausnahmetalent Josef Hader (WILDE MAUS, VOR DER MORGENRÖTE) erneut, dass das Tragikomische die beste Abbildung dessen ist, was man Leben nennt. In ANDREA LÄSST SICH SCHEIDEN, für das Hader zusammen mit Florian Kloibhofer auch das Drehbuch verfasste, erzählt er von unverwirklichten Träumen, verpasstem Glück und schicksalhaften Begegnungen – eine scharfsinnig beobachtende Analyse einer Dorfgesellschaft und ein Plädoyer gegen jede Landleben-Sehnsucht.

