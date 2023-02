ANZEIGE

Einer der erfolgreichsten Anime Filme aller Zeiten!#

Sa. 11.2.2023 um 13:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 12.2.2023 um 13:00 Uhr im japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

NEU IM PROGRAMM:

DIE AUSSPRACHE

Do. 9.2. bis Mi. 15.2. täglich um 16:00 und 18:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Sa. 11.2., Di. 14.2. um 20:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

Mi. 15.2. um 20:45 Uhr in der deutschen Synchronisation

Do. 9.2. und So. 12.2. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Mo. 13.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Starkes Frauenkino mit Frances McDormand und Rooney Mara!

PREVIEW:

FINAL CUT OF THE DEAD

Mo. 13.2. um 20:45 Uhr in der deutschen Synchronisation

Die verrückteste Zombie-Komödie aller Zeiten!

SPECIALS:

STUDIO-GHIBLI REIHE: PRINZESSIN MONONOKE

Sa. 11.2. um 13:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 12.2. um 13:00 Uhr im japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten!

OSCAR-SPECIAL: IM WESTEN NICHTS NEUES

Sa. 11.2. um 13:00 Uhr

Nominiert für 9 Oscars (u.a. BESTER FILM)!

FRANICS FORD COPPOLA-SPECIAL: RUMBLE FISH

Mi. 15.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Zum 40. Jubiläum zeigen wir den Kultfilm des Meister Regisseurs nochmal in Kino!

DOKU KINO:



DANIEL RICHTER

Do. 9.2., Fr. 10.2., Mo. 13.2., Di. 14.2. jeweils um 16:00 Uhr

So. 12.2. um 13:00 Uhr

Unterhaltsamer Dokumentarfilm über den Maler Daniel Richter von Regisseur Pepe Danquart!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

EIN MANN NAMENS OTTO

Do. 9.2., Fr. 10.2., Sa. 11.2., So. 12.2., Di. 14.2. um 18:15 Uhr in der deutschen Synchronisation

Mo. 13.2. um 18:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Mi. 15.12. um 16:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

Die neue Komödie mit Tom Hanks!

DIE FRAU IM NEBEL

Do. 9.2. um 20:30 Uhr im koreanischen Original mit deutschen Untertiteln

Fr. 10.2., Sa. 11.2. und Di. 14.2. um 20:30 Uhr und So. 12.2. um 15:30 Uhr in der deutschen Synchronisation

Mo. 13.2., Mi. 15.2. um 18:00 Uhr in der deutschen Synchronisation

So. 12.2. um 20:30 Uhr im koreanischen Original mit englischen Untertiteln (OmeU)

Der neue Film Von Regisseur Park Chan-Wook! Gewinner Beste Regie Cannes Filmfestival 2022!

CLOSE

Do. 9.2., Mo. 13.2. und Mi. 15.2. jeweils um 16:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Großer Preis der Jury in Cannes 2022

THE BANSHEES OF INISHERIN

Do. 9.2., Fr. 10.2, Sa. 11.2, So. 12.2. Di. 14.2. um 18:15 Uhr und Fr. 10.2. um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Do. 9.2., Sa. 11.2, So. 12.2. Di. 14.2. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft! Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

ACHT BERGE

So. 12.2. um 13:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti!

Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Fr. 10.2. und Di. 14.2. jeweils um 16:00 Uhr

Sa. 11.2. und So. 12.2. jeweils um 15:45 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

TRIANGLE OF SADNESS

Mo. 13.2. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

AFTERSUN

Mi.15.2. um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Entdeckung des Cannes Filmfestivals 2022!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.