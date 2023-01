Machine Gun Kelly in seiner ersten Hauptrolle und das in einem grandiosen und preisgekrönten Film von Regisseur Tim Sutton!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:

NEU IM PROGRAMM:

ACHT BERGE

Do. 12.1. bis So. 15.1. und Di. 17.1. und Mi. 18.1. jeweils um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Mo. 16.1. um 18:00 Uhr im italienischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti!

Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!



HOLY SPIDER

Do. 12.1., Fr. 13.1., Sa. 15.1., Di. 17.1. und Mi. 18.1. jeweils um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

Zusätzlich: Do. 12.1., Mo. 16.1., Di. 17.1. und Mi. 18.1. jeweils um 16:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Zusätzlich: So. 15.1. um 13:30 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 15.1. und Mo. 16.1. jeweils um 20:45 Uhr in Farsi mit deutschen Untertiteln (OmU)

Starkes Frauen-Kino aus dem Iran, mitreißend erzählt und grandios inszeniert!

Gewinnerfilm Beste Hauptdarstellerin Cannes Filmfestival 2022!

AUF DER SUCHE NACH FRITZ KANN

Sa. 14.1.2023 um 14:00 Uhr

Di. 17.1.2023 und Mi. 18.1.2023 jeweils um 16:00 Uhr

Ein spannender Dokumentarfilm über Erinnerung heute und Erinnerung als aktive Entscheidung – in Zeiten des wachsenden Antisemitismus in Europa.

EVENT-KINO:



TAURUS

Fr. 13.1. um 21:15 Uhr in englischer Originalfassung (OV)

Machine Gun Kelly in seiner ersten Hauptrolle und das in einem grandiosen und preisgekrönten Film von Regisseur Tim Sutton!

Bei Vorlage des Tickets gibt es am selben Abend 2 € Rabatta auf den Einritt in der Rockfabrik Augsburg!

STUDIO GHIBLI-REIHE:

CHIHIROS REISE INS ZAUBERLAND

Sa 14.1. um 13:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 15.1. um 13:00 Uhr im japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Unsere neue Studio Ghibli-Reihe beginnt mit dem 20. Geburtstag dieses Anime-Klassikers!

EO

So. 15.1. um 13:00 Uhr im polnischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein toller Film mit einem besonderen Esel und einer unvergesslichen Reise durch Europa!

Jury-Preis-Gewinnerfilm Cannes Filmfestivals 2022!

PREVIEW:

BROKER

Sa. 14.1. um 15:30 Uhr in Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Nach SHOPLIFTERS der neue Film von Hirokazu Koreeda!

Gewinnerfilm Bestes Drehbuch Cannes Filmfestival 2022!

DOKU-KINO:

ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO

So. 15.1. um 15:00 Uhr im Original mit deutschen Untertiteln

Eine faszinierende Dokumentation über den wohl berühmtesten und produktivsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts!

WO IST GOTT?

Mo 16.1. um 16:00 Uhr

Diese Dokumentation begleitet vier Brückenbauer/innen aus Judentum, Islam, Buddhismus und Christentum an den Anfang ihrer Geschichten bis heute!

KINDERFILME:

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Fr. 13.1. um 16:00 Uhr

Fantastisches Familienkino für Klein und Groß: Der wilde Räuber Hotzenplotz raubt der Großmutter die Lieblings-Kaffeemühle. Wird es Kasperl und seinem Freund Seppel gelingen, ihn zu fangen und die verzauberte Fee Amaryllis zu befreien?

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

WEITERHIN IM PROGRAMM:

THE BANSHEES OF INISHERIN

Do. 12.1., Sa. 14.1., Mo. 16.1., Mo. 16.1. Di. 17.1. und Mi. 18.1. jeweils um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Fr. 13.1. um 16:00 Uhr und um 18:45 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 15.1. um 15:30 Uhr und um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Do. 12.1. bis Mi. 18.1. jeweils um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft!

Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Do. 12.1. bis Mi. 18.1. jeweils um 16:00 Uhr und um 18:30 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

BLUEBACK – EINE TIEFE FREUNDSCHAFT

Sa. 14.1. um 13:00 Uhr

Inspirierendes Familienabenteuer mit einem hochkarätigen Cast um Mia Wasikowska, Radha Mitchell und Eric Bana sowie atemberaubenden Naturaufnahmen voll magischer Schönheit!



TRIANGLE OF SADNESS

Sa. 14.1. um 15:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 15.1. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.