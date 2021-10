LILIOM-Film der Woche: THE FRENCH DISPATCH von Kult-Regisseur Wes Anderson

Anzeige | Ab Donnerstag, 21.10. empfehlen wir THE FRENCH DISPATCH, den neuen Film von Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel).

Diese tolle Komödie erweckt eine Sammlung von Geschichten aus der letzten Ausgabe einer amerikanischen Zeitschrift zu Leben, welche in einer fiktiven französischen Stadt im 20. Jahrhundert erscheint. Zahlreiche Stars und hochkarätige Charakterdarsteller versammeln sich zu einem beeindruckenden Ensemble: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray und Owen Wilson. Ein großer Spaß, der auf dem Cannes Filmfestival 2021 gefeiert wurde!

Im LILIOM ist The French Dispatch ab Do. 21.10. täglich in deutscher Fassung und in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU) im Programm!

Augsburg-Premieren mit Gästen

ZU GAST IM LILIOM: WALCHENSEE FOREVER

Die Regisseurin Janna Ji Wonders stellt am Do. 21.10. um 18:30 Uhr ihren mit dem bayerischen Filmpreis ausgezeichneten Dokumentarfilm WALCHENSEE FOREVER bei uns vor. Im Anschluss an den Film können Fragen an die Filmemacherin gestellt werden.

Hier geht es zur Filmübersicht: http://www.farbfilm-verleih.de/filme/walchensee-forever/

Ab Do. 21.10. ist Walchensee Forever mit ein paar Spielterminen für kurze Zeit regulär im LILIOM Programm!

PREVIEW VOR KINOSTART: CONTRA

DIE NEUE KOMÖDIE VON SÖNKE WORTMANN MIT SHOOTING-STAR NILAM FAROOQ UND „STROMBERG“ CHRISTOPH MARIA HERBST IN DEN HAUPTROLLEN!

Am Di. 26.10. um 19:00 Uhr seht ihr bei uns in einer Preview diese herausragende Komödie, die ab Do. 28.10. täglich im LILIOM Programm vertreten ist!

Der Vorverkauf für die Preview und die erste Spielwoche ist bereits eröffnet: Einer der besten Unterhaltungsfilme des Jahres!

Hier geht es zur Filmübersicht: https://www.constantin-film.de/kino/contra/

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO

Doku-Kino:

MITGEFÜHL

Sa. 23.10. um 12:00 Uhr

Berührender Dokumentarfilm über das Älterwerden!

Doku-Kino:

DIE UNBEUGSAMEN

Do. 21.10. um 14:15 Uhr

So. 17.10. um 17:15 Uhr

Mi. 27.10. um 14:15 Uhr

Der aktuelle Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!



Doku-Kino:

DER WILDE WALD

Di. 26.10. um 14:15 Uhr

Atemberaubend schöne Doku über 30 Jahre Bayerischer Nationalpark!

