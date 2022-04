LILIOM-Film der Woche: THE NORTHMAN – Der neue Film von Regisseur Robert Eggers

Anzeige | Ab Do. 21.4. täglich im Englischen Original mit deutschen Untertiteln im LILIOM Programm!

Nach seinen weltweit gefeierten Filmen The Witch und Der Leuchtturm präsentiert der preisgekrönte Ausnahmeregisseur Robert Eggers nun sein mit Spannung erwartetes neuestes und bisher aufwendigstes Meisterwerk. In dem düsteren Racheepos THE NORTHMAN vereint Eggers seine Markenzeichen – packende Bildgewalt und intensive Atmosphäre – mit nordischer Mythologie und gnadenlos erbitterten Schlachten. Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth (Alexander Skarsgård), der als Kind Zeuge der blutigen Tat war, kehrt körperlich gestählt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben, seine Mutter Gudrun (Nicole Kidman) zu retten und den Mörder Fjölnir (Claes Bang) zur Rechenschaft zu ziehen.

BESONDERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM

Film + Gespräch:

DAS ZELIG

mit Regisseurin Tanja Cummings zu Gast!

So. 24.4. um 14:00 Uhr

Im Münchner Café Zelig treffen sich jede Woche letzte, aus allen Teilen Europas stammende, meist hochbetagte Holocaust-Überlebende und auch Kinder von ihnen zum gemeinsamen Miteinander. Viele tragen eine traurige, dramatische, oft traumatische Familiengeschichte in sich. Doch das Café Zelig ist kein bedrückender Ort, er ist lebendig und oft von Freude und Fröhlichkeit geprägt. Das Wort „Zelig“ geht auf das jiddische Wort für „gesegnet“ zurück, spielt aber auch auf Gefühle von Heimat, Zugehörigkeit und Leichtigkeit an. Im Café Zelig wird viel gelacht, gefeiert, politisch gestritten und auch getrauert. Man ahnt, wie schwer es für sie war, wieder ins Leben zu finden – in Deutschland, im Land der Täter, in dem sie dennoch Wurzeln schlugen. Wir begegnen ihnen auch in ihrem privaten Umfeld und begleiten einige auf eine Reise in die Vergangenheit, an ihre Geburtsorte in Polen. Es ist dies eine Reise voller schmerzhafter, von Verlusten und Gewalt gezeichneter Erinnerungen. Doch mitnichten ist diese Dokumentation ein „schwerer Film“, wofür vor allem die Portraitierten selbst sorgen mit ihrer Lebenskraft, ihrem Humor und ihrer Schlagfertigkeit.

Kunst + Film:

MARTHA: A PICTURE STORY

in Kooperation mit Augsburger Fotografen

So. 24.4. um 14:00 Uhr

Die Fotografin Martha Cooper gilt als eine der ersten, die Graffiti auf den New Yorker Subway-Zügen und auf den Häuserwänden als eine Form künstlerischen Ausdrucks wertschätzte. Gerade in den 70er Jahren, als Teile der Stadt aufgrund von Aufständen brannten und soziale Ungerechtigkeit auf der Tagesordnung stand, beschäftigte sich Cooper mit der damals entstandenen Staßenkunst und den Gesichtern und Geschichten dahinter. Zusammen mit Henry Chalfant entstand aus den Aufnahmen im Jahr 1984 eines der bedeutendsten Bücher der Graffiti-Geschichte: Subway Art. Spätestens nach der erfolgreichen Veröffentlichung war ihr Weg zu einer der bekanntesten Straßenfotografinnen vorgezeichnet. Der Dokumentarfilm „Martha – A Picture Story“ widmet sich dem außergewöhnliche Leben und Wirken Coopers.

In Kooperation mit KAB Augsburg und Filmgespräch im Anschluss:

SORRY WE MISSED YOU

Di. 26.4. um 19:00 Uhr

Ricky, Abby und ihre zwei Kinder leben in Newcastle. Sie sind eine starke, liebevolle Familie, in der jeder für den anderen einsteht. Während Ricky sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, arbeitet Abby als Altenpflegerin. Egal, wie sehr die beiden sich jedoch anstrengen, wissen sie, dass sie niemals unabhängig sein oder ihr eigenes Haus haben werden. Doch dann heißt es: Jetzt oder nie! Dank der digitalen Revolution bietet sich Ricky die Gelegenheit! Abby und er setzen alles auf eine Karte. Sie verkauft ihr Auto, damit Ricky sich einen Lieferwagen leisten und als selbständiger Kurierfahrer durchstarten kann. Die Zukunft scheint verlockend. Doch der Preis für Rickys Selbstständigkeit erweist sich als wesentlich höher als gedacht. Die Familie muss enger zusammenrücken und um ihren Zusammenhalt kämpfen.



Kino Piccolino / Familienkino:

GESCHICHTEN VOM FRANZ

Do. 21.4. + Fr. 22.4. um 15:00 Uhr, Sa. 23.4. um 14:30 Uhr, Mo. 25.4. + Di. 26.4. + Mi. 27.4. um 15:30 Uhr

Kind sein ist auch kein Vergnügen: Christine Nöstlingers legendäre ehrlich-komische Bücher mit den „Geschichten vom Franz“ über die Fallstricke im Leben eines Grundschülers haben eine hinreißend moderne Kinoadaption bekommen. Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend muss man vor allem eines sein: Längst erwachsen. Franz Fröstl (Jossi Jantschitsch) ist neun Jahre alt, geht in Wien in die Schule und er weiß: Leicht hat man es nicht als Kind. Erstens ist er kleiner als die anderen Kinder. Und zweitens wird seine Stimme ganz hoch und piepsig, wenn er sich aufregt…

Auch für Schulvorstellungen im LILIOM buchbar:

Email: kino@liliom.de oder Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Kino Piccolino / Familienkino:

DIE HÄSCHENSCHULE – DER GROSSE EIERKLAU

Sa. 23.4. um 13:00 Uhr

Große und kleine Hasenfans aufgepasst!

Auch in den Osterferien ist das zweite Kinoabenteuer zum beliebten Kinderbuch-Klassiker DIE HÄSCHENSCHULE im LILIOM auf der großen Leinwand zu sehen.

Diesmal muss der Großstadthase Max ein besonderes, goldenes Ei und seine beste Freundin Emmi vor einer bösen Großstadthasengang retten. Dabei soll ihm ausgerechnet ein Fuchsjunge helfen. Ob ihnen die Mission gelingt? Es erwartet Euch DER Familienfilm für drei Generationen, der jede Menge Spannung und Humor für Klein und Groß bietet.

Wir feiern knapp 800.000 Zuschauer mit dem Constantin Filmverleih:

CONTRA

Do. 21.4. um 16:45 Uhr und So. 24.4. um 15:45 Uhr

Sönke Wortmanns Komödie CONTRA hat bereits über 750.000 Zuschauer erreicht und deshalb nehmen wir diesen wunderbaren Unterhaltungsfilm mit Shooting-Star Nilam Farooq und Christoph „Stromberg“ Maria Herbst nochmal ins LILIOM Programm auf!

Doku-Kino:

DER SCHNEELEOPARD

So 24.4. um 12:00 Uhr

Auch diese Woche geht es nach Tibet zu einer unvergesslichen Suche nach einem Schneeleoparden! Absoluter Geheimtipp!



Doku-Kino:

HEIL DICH DOCH SELBST

So. 24.4. um 12:00 Uhr

Seit ihrer Kindheit an Epilepsie leidend, trifft Filmemacherin Yasmin C. Rams eine drastische Entscheidung: Sie wird die Medikamente, die drohen ihre Leber zu beeinträchtigen, absetzen und versuchen, durch alternative Medizin eine Heilung für sich zu finden. Von traditioneller chinesischer Medizin und medizinischem Marihuana bis hin zu Ayahuasca – sie ist fest entschlossen, ihr Schicksal in ihre eigene Hand zu nehmen. Begibt sie sich dabei nur in die Hände von Quacksalber:innen, die alles nur noch schlimmer machen werden? Oder gelingt am Ende ein individuelles Zusammenspiel aus schulmedizinischen und alternativen Methoden, die Genesung und Wohlbefinden gleichermaßen fördern.

Best Of Oscars 2022:

KING RICHARD

Deutsche Synchronisation: Sa. 23.4. um 13:00 Uhr – Originalplakat zum Film KING RICHARD gratis dazu (solange Vorrat reicht)!

Englisches Original mit deutschen Untertiteln: Mo. 25.4. um 17:15 Uhr – Originalplakat zum Film KING RICHARD gratis dazu (solange Vorrat reicht)!

Vorpremiere:

DOWNTON ABBEY II – Eine neue Ära

Mi. 27.4. um 20:15 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln

Ein weltweites Phänomen kehrt auf die Kinoleinwand zurück:

Der neue Teil von Downton Abbey wartet mit großartigen Cast und führt die Geschichte der britischen Adelsfamilie Crawley opulent fort und schafft es, dafür die gesamte Originalbesetzung einmal mehr vor der Kamera zu vereinen. Einige Zeit nach dem königlichen Besuch von King George und Queen Mary auf Lord Granthams Anwesen sind die Crawleys wie auch ihre bunte Dienerschaft erneut in Aufruhr, als eine Filmproduktion auf dem Anwesen für reichlich Unruhe sorgt und zusätzlich eine große Reise an die Côte d’Azur ansteht, um das Geheimnis der neu geerbten Villa der Dowager Countess aufzudecken. Die anbrechende neue Ära hält so einige Überraschungen bereit…

