Wir haben bereits diese Woche zwei Previews für euch:

Sa. 28.1. um 18:00 Uhr in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 29.1. um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Ab 2.2. täglich im Programm.

PROGRAMMÜBERSICHT:



EVENT-KINO:

DANIEL RICHTER

So. 29.1. um 16:00

Zu Gast der Oscar-Gewinner-Regisseur Pepe Danquart und der Maler Daniel Richter



SPECIALS:

DIE TASCHENDIEBIN

Do. 26.1. um 20:45 in deutscher Synchronisation

Fr. 27.1. um 20:45 in Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Klassiker von Park Chan-Wook, den wir vor dem Kinostart seines neuen Films DIE FRAU IM NEBEL (Ab Do. 2.2.2023) zeigen!

DRIVE

Mi. 01.2. um 20:45 in Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der moderne Klassiker von Nikolas Winding Refn mit Ryan Gosling!

EO

So. 29.1. um 13:30 im polnischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Ein Esel nimmt euch mit durch Europa! Der Jury-Preis-Gewinner Film Cannes Filmfestival 2022

KINDER – UND FAMILIENKINO:

DIE DREI ??? – ERBE DES DRACHEN

täglich um 16:00 Uhr

Der neue Teil mit Julius Weckauf in der Hauptrolle (Der Junge muss an die frische Luft) ist ein großes Abenteuer für alle Altersklassen!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

NEU IM PROGRAMM:

CLOSE

Do. 26.1., Fr. 27.1., Sa. 28.1, Di. 31.1., Mi. 01.2. jeweils um 20:45 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 29.1. um 18:15 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 29.1. und Mo. 30.1. im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Großer Preis der Jury in Cannes 2022

RETURN TO SEOUL

Sa. 28.1. um 15:30 Uhr in Koreanisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

So. 29.1. um 15:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Unvergessliches Kino aus Südkorea

WEITERHIN IM PROGRAMM:

THE BANSHEES OF INISHERIN

Do. 26.1., Fr. 27.1., Mo. 30.1., Di. 31.1., Mi. 01.2. jeweils um 16:00 Uhr in deutscher Synchronisation Do. 26.1., Fr. 27.1., Sa. 28.1., Mi. 01.2. jeweils um 18:15 Uhr in deutscher Synchronisation Sa. 28.1. auch um 15:45 Uhr und 20:45 in deutscher Synchronisation Mo. 30.1. und Di. 31.1. jeweils um 18:00 Uhr in der deutschen Synchronisation So. 29.1. um 18:45 Uhr in der deutschen Synchronisation Do. 26.1. bis Mi. 01.2. jeweils um 21:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)Ein Kinowunder über eine so noch nie im Kino gesehene, urkomische Freundschaft! Mit Colin Farrell und Brendan Gleeson in den Hauptrollen, der neue Film vom Regisseur von „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ und von „Brügge sehen und sterben“!

ACHT BERGE

Do. 26.1., Fr. 27.1., Sa. 28.1. und Di. 31.1. und Mi. 01.2. jeweils um 18:00 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 29.1. um 13:00 Uhr in deutscher Synchronisation

Mo. 30.1. um 18:00 Uhr in Italienischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln (OmU)

Herausragendes Erzählkino aus Italien: Die Verfilmung des Bestsellers von Paolo Cognetti!

Gewinnerfilm Jury-Preis Cannes Filmfestival 2022!

HOLY SPIDER

Sa. 29.1. um 13:30 Uhr in deutscher Synchronisation

Starkes Frauen-Kino aus dem Iran, mitreißend erzählt und grandios inszeniert!

Gewinnerfilm Beste Hauptdarstellerin Cannes Filmfestival 2022!

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Do. 26.1., Fr. 27.1., Mo. 30.1., Di. 31.1., Mi. 01.2. jeweils um 16:00 Uhr und um 18:30 Uhr

Sa. 28.1. und So. 29.1. um 13:30 Uhr

So. 22.1. um 14:00 Uhr und um 18:30 Uhr

Bestsellerverfilmung von Autorin Mariana Leky mit Corinna Harfouch und Luna Wedler! Kluge und zartfühlende Geschichte über die Liebe unter ganz besonderen Vorzeichen!

TRIANGLE OF SADNESS

Mo. 30.1. um 20:30 Uhr in deutscher Synchronisation

So. 29.1. und Di. 31.1. jeweils um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

AFTERSUN

Sa. 28.1. um 13:30 im englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Die Entdeckung des Cannes Filmfestivals 2022.

