Das junge Männer-Model Carl (Harris Dickinson) und die erfolgreiche Influencerin Yaya (Charlbi Dean Kriek), in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten.

Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-media-tauglich.

Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu.

Täglich um 17:00 und 20:15 Uhr, außer am Mi. 19.10. um 17:00 und 19:30 Uhr, im englischen Original mit deutschen Untertiteln im LILIOM Kino Augsburg!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

BESONDERE EVENTS:

DER WONG KAR-WAI-FILM DES MONATS:

DAYS OF BEING WILD

Nur am Mo. 17.10. um 19:00 Uhr, Im chinesischen Original mit Untertiteln

Ein erotischer Reigen, ein existentialistischer Liebesfilm, der im HongKong der sechziger Jahre spielt, mit dem Dreamteam des HongKong-Kinos.

REIHE RE-SCREEN:

WHIPLASH

Nur am Fr. 14.10. um 21:00 Uhr, Im englischen Original mit Untertiteln

Retrospektive Regisseur Damien Chazelle: Wir beginnen mit seinem Debütfilm Whiplash!

ANIME-KINO:

ONE PIECE: FILM RED

Nur am So. 16.10. um 14:45 Uhr, Im japanischen Original mit Untertiteln

Der neueste Anime-Streich aus Japan!

PREVIEW:

DER NACHNAME

Nur am Mi. 19.10. um 20:15 Uhr

Die sensationelle Fortsetzung von „Der Vorname“! Mit Christoph Maria Herbst,

Iris Berben, u.v.m.

NEU IM PROGRAMM:

TRIANGLE OF SADNESS

Täglich um 17:00 und 20:15 Uhr, außer am Mi. 19.10. um 17:00 und 19:30 Uhr

Im englischen Original mit Untertiteln

DOKU-KINO:

ALLES ÜBER MARTIN SUTER. AUSSER DIE WAHRHEIT

Nur am Di. 18.10. um 15:00 Uhr

Tolle Doku über den Bestseller-Autor Martin Suter! Martin Suter spaziert durch seine Geschichten, filmisch und ästhetisch eindrücklich inszeniert, beleuchtet seine Protagonist:innen und ihre Geheimnisse – und insbesondere auch seinen eigenen, privaten Kosmos: Eine Welt, die von Gegensätzen durchtränkt und von der Sucht nach Geschichten geprägt ist.

WEITERHIN IM PROGRAMM:

MUTTER

Nur am So. 16.10. um 13:00 Uhr und Mi. 19.10. um 17:15 Uhr

Starkes Frauenkino: Verwirrend, amüsant, aufschlussreich: Anke Engelke spielt acht authentische Interviews und fügt sie zu einem gigantischen Mosaik über Mutterschaft zusammen.

DA KOMMT NOCH WAS

Nur am Fr. 14.10. um 15:00 Uhr

Spätestens als Helga durch den Boden ihres Wohnzimmers kracht, wird ihr klar, dass sie feststeckt. Zwei Jahre ist es her, dass ihr Ehemann sie für eine andere Frau verlassen hat, aber sie ist immer noch wütend und verletzt. Alles ändert sich, als ihre Putzfrau in den Urlaub fährt und den polnischen Arbeiter Ryszard als Vertretung schickt. Anfangs selbst noch Zielscheibe von Helgas Unmut, wird Ryszard bald ihr Vertrauter.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Täglich im Programm um 15:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per Email an kino@liliom.de buchbar!

FREIBAD – die neue Sommerkomödie von Doris Dörrie!

Nur am Do. 13.10., Sa. 15.10. und Mo. 17.10. um 17:00 Uhr

Die neue Komödie von Doris Dörrie!

TAUSEND ZEILEN

Am Do. 13.10., Fr. 14.10., Sa. 15.10. und Di. 18.10. um 19:00 Uhr, So. 16.10. um 19:15 Uhr

Der neue Film von Michael Bully Herbig mit Jonas Nay und

Elyas M´Barek! Basiert auf dem Buch „Tausend Zeilen Lüge“ von Juan Moreno, in dem er die Machenschaften des Spiegel-Reporters Claas Relotius aufdeckte.

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Nur am So. 16.10. um 16:45 Uhr

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Delia Owens!



GUGLHUPFGESCHWADER

Nur am Sa. 15.10. um 13:00 Uhr

Die neue Eberhofer-Komödie!

MITTAGSSTUNDE

Am Do. 13.10., Mo. 17.10. und Mi. 19.10. um 15:00 Uhr, Fr. 14.10. und Di. 18.10. um 17:00 Uhr und So. 16.10. um 13:00 Uhr

Nach dem Bestseller von Dörte Hansen mit Charly Hübner, Gabriela Maria Schmiede, Rainer Bock, u.v.a. in der Regie von Lars Jessen!

DON’T WORRY DARLING

Täglich im Programm um 21:00 Uhr, außer am Fr. 14.10. und Mi. 19.10.

Im englischen Original mit Untertiteln

Großes Arthouse-Spektakel mit Florence Pugh und Harry Styles in der Regie von Olivia Wilde!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.