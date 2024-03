LILIOM Film der Woche | WUNDERLAND – VOM KINDHEITSTRAUM ZUM WELTERFOLG

Anzeige | WUNDERLAND – VOM KINDHEITSTRAUM ZUM WELTERFOLG – Ab Do. 7.3.2024 täglich!

Diese fabelhafte Traumwelt nun erstmals mit aufwendigen Cinemascope-Aufnahmen als Doku-Event auf die große Leinwand! Die Brüder Braun führen Euch darin als animierte Miniaturgestalten durch ihre Wunderlandschaft, die immer wieder erstaunliche Entdeckungen für Jung und Alt bereithält. Mit bisher unveröffentlichtem Archivmaterial wirft der Film den Blick zurück in die Kindheit der Brauns und zeigt ihre frühe Faszination, klassische Alltagssituationen mit viel Liebe zum Detail nachzustellen. Die visuelle Abenteuerreise führt das Publikum darüber hinaus bis nach Südamerika zur Modellbauer-Familie Martinez, die das „Miniatur Wunderland“ mit Rio de Janeiro und dem wild urwüchsigen Patagonien mit leidenschaftlicher Handwerkskunst bereichert. So erwacht Stück für Stück die kleinste Welt der Welt zum Leben, in der alles möglich scheint.

MEIN 1. KINOBESUCH:

PATTERSON UND FINDUS

Fr. 8.3.2024 um 14:00 Uhr

Mit dieser Reihe möchten wir allen Eltern die Möglichkeit dazu geben, mit ihren Kleinen den allerersten Kinobesuch zu erleben.

– Wir zeigen kein Vorprogramm.

– Der jeweilige Film ist maximal 90 Minuten lang.

– Alle Filme laufen mit verringerter Laustärke.

– Während der Vorstellung bleibt das Saallicht gedimmt.

– Alle Filme haben eine FSK 0.



PREVIEWS:

DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS

Sa. 9.3.2024 um 12:00 Uhr

So. 10.3.2024 um 12:00 Uhr

Starkes Franz Kafka-Biopic mit Henriette Konfurius und Sabin Tambrea!

1923: Dora Diamant und Franz Kafka lernen sich zufällig am Ostseestrand kennen. Er ist ein Mann von Welt, sie aus dem tiefen Osten, er kann schreiben, sie kann tanzen. Sie steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, er schwebt immer etwas darüber. Sie umarmt den Indikativ, er verheddert sich im Konjunktiv. Aber als die beiden einander kennenlernen, wird alle Verschiedenheit einerlei. Ein einziges Jahr ist ihnen vergönnt, bis Franz Kafka viel zu früh stirbt. Auch wenn Kafkas Gesundheitszustand sich mehr und mehr verschlechtert, das gemeinsame Jahr lässt die beiden DIE HERRLICHKEIT DES LEBENS spüren.

PREVIEWS:

OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS?

So. 10.3.2024 um 14:00 Uhr

Mi. 13.3.2024 um 18:00 Uhr

Alle Vorstellungen in deutscher Fassung

Nach den Erfolgen von MONSIEUR CLAUDE begibt sich Komödien-Star Christian Clavier erneut auf eine köstliche Tour de Force der kulturellen Überraschungen und gnadenlosen Seitenhiebe – nicht nur gegen die Grande Nation und ihre europäischen Nachbarn. Mit viel Witz und großer Treffsicherheit zündet OH LA LA – WER AHNT DENN SOWAS? ein herrlich freches Pointen-Feuerwerk, das sich wenig um Political Correctness schert

