LILIOM-Film der Woche | X – Vorpremiere des heiß erwarteten Horrorfilme des Jahres

Anzeige | Vorpremiere am Fr. 13.5. um 21:30 Uhr und ab Do. 19.5. täglich im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)! Einer der heiß erwarteten Horrorfilme des Jahres, produziert vom Ausnahme-Studio A24!

1979: Es ist die Zeit, in der Pornos noch auf richtigen Drehbüchern basierten, der Boom des VHS-Markts – der den Horrorfilm in ungeahnte Höhen katapultierte – unmittelbar bevorstand und ein Kultfilm namens DEEP THROAT den Erwachsenenfilm salonfähig machte. In diesem Kontext macht sich eine junge, motivierte Filmcrew ins ländliche Texas auf, um in aller Abgeschiedenheit den hoffentlich nächsten Erfolgspornostreifen THE FARMER’S DAUGHTER zu drehen. Die vom Produzenten sorgfältig gescoutete Location hat eine Menge Produktionswert zu bieten, befindet sich aber in Nachbarschaft zu einem einheimischen Rentnerpaar. Der geschätzt 100-jährige Hausherr ist nicht begeistert von der anzüglichen Truppe. „Remember, my wife is just next door!“ warnt er noch, aber da haben sich die lebenslustigen Hippies schon längst die Klamotten vom Leib gerissen – mit fatalen Folgen. Gleich mit dem ersten Kameraschwenk begeistert das detailverliebte, zwischen bedrohlichem Slasher und ausgelassenem Dirty Movie hin- und herspringende Setting. Sätze wie „Do you want to come inside?“ gewinnen eine ganz neue Bedeutung.

Absolut bemerkenswert der Cast: Jenna Ortega gibt den unbedarften Newbie, Owen Campbell (aus SUPER DARK TIMES) ist als Kameramann auf den Spuren der Nouvelle Vague, PITCH PERFECT-Star Brittany Snow wird zur Scream Queen (!) und lässt ebenso die Hüllen fallen wie Mia Goth als neue Anwärterin auf den Linda Lovelace-Thron, und auch Kid Cudi geizt nicht mit seinen Vorzügen.

Produziert vom Ausnahmestudio A24, ist X ein nostalgischer Ritt in schönen Bildern, mit guter Musik und wohlplatzierten Jokes und Kills.

NEUE KINOSTARTS IM LILIOM PROGRAMM:

RED ROCKET

Do., Sa., Mo., Mi. jeweils um 17:00 Uhr im Englischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU)!

Nach FLORIDA PROJECT der neue Film von Sean Baker!

Mit RED ROCKET präsentiert Indie-Regisseur Sean Baker schräge Komödie, Sexfilm und Milieustudie in einem: Der abgehalfterte Ex-Pornostar Mikey Saber beschließt, in seine Heimatstadt Texas City zurückzukehren. Dort lernt der charismatische Betrüger schnell, dass er in der Stadt alles anderes als willkommen ist.

Im Mittelpunkt der schrägen Komödie steht Mikey Saber (Simon Rex), ein abgehalfterter Pornostar, der nach fehlenden Jobanageboten und Geldnot in seine kleine texanische Heimatstadt zurückkehrt. Seine Noch-Ehefrau Lexi (Suzanne Son) ist wenig begeistert und nimmt ihn nur widerwillig bei sich auf. Um Geld zu verdienen, beginnt Mikey Gras zu verkaufen. Er lernt die 17-jährige Strawberry (Bree Elrod) kennen, Angestellte eines Donut-Ladens und wittert seine große Chance. Er verführt sie und will das Mädchen als Eintrittskarte zurück in die Pornoindustrie nutzen.

Mit Filmen wie Tangerine L.A., der mit einem iPhone gedrehten Geschichte einer Transgender-Sexarbeiterin, und The Florida Project, einem Film über eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter und ihre kleine Tochter, die in einem heruntergekommenen Motel im Schatten von Walt Disney World leben, hat Baker das Leben am Rande der Gesellschaft in Szene gesetzt. Sein neuestes Werk RED ROCKET steht dem in nichts nach und zeigt ein düsteres, witziges und erbarmungslos ehrliches Porträt der weißen Unterschicht in den USA.

WEITERE EVENTS IM LILIOM PROGRAMM:

Doku-Kino:

DER WALDMACHER

Do., Fr., Sa., Mo., Mi. jeweils 17:00 Uhr, So. 14.00 Uhr

Nach der ausverkauften Vorstellung mit Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff zu Gast ist sein wunderbarer Dokumentarfilm in der Woche ab Do. 5.5. täglich im LILIOM Programm zu sehen!

Doku-Kino:

DIE KUNST DER STILLE

So. 14:00 Uhr

Der erste Kino-Dokumentarfilm über den weltbekannten Pantomimen Marcel Marceau. Nur mit Gesten und Mimik hat er die die Menschen rund um den Globus berührt und begeistert. Doch der tragische Hintergrund seiner Pantomimennummern ist lange verborgen geblieben.

Doku-Kino:

NAWALNY

So. 15:30 Uhr

Im August 2020 wird der russische Oppositionelle Alexei Nawalny Opfer durch eine Vergiftung mit einem tödlichen Nervenkampfstoff, die er trotz aller Umstände überlebt. Während seiner monatelangen Genesung im Schwarzwald macht er schockierende Entdeckungen über den Anschlag auf sein Leben, der sehr wahrscheinlich von russischen Behörden beauftragt wurde. Nawalny beschließt dennoch, in seine Heimat Russland zurückzukehren, wo er sogleich verhaftet wird. Der Filmemacher Daniel Roher begleitet Nawalny während dieser außergewöhnlichen Belastungen. Es entsteht das hautnahe Porträt einer extremen Zeit.

Cinema in concert:

NICK CAVE & WARREN ELLIS: THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE

So. 16:00 Uhr

Der neue Dokumentarfilm THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE von Andrew Dominik wurde in London und Brighton gedreht und zeigt die außergewöhnliche kreative Beziehung von Nick Cave und Warren Ellis, die die Songs ihrer letzten beiden Studioalben „Ghosteen“(Nick Cave & the Bad Seeds) und „Carnage“(Nick Cave & Warren Ellis) zum Leben erwecken.Dieser Film dokumentiert die allerersten Performances der Alben und wurde im Frühjahr 2021 im Vorfeld ihrer Tournee durch Großbritannien gedreht. Wir erleben die beiden, die von Sängern und einem Streichquartett begleitet werden, wie sie jeden einzelnen Song zur Entfaltung bringen.THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE wurde von Andrew Dominik in Farbe gedreht und von Robbie Ryan kameratechnisch umgesetztundist ein Begleitfilm zu Dominiks Film „One More Time with Feeling“ aus dem Jahr 2016. Er geht auf die tiefe Freundschaft und persönliche Beziehung zwischen Nick Cave und Warren Ellis ein, die bereits in der Pseudo-Dokumentation „20.000 Days on Earth“ von Cave aus dem Jahr 2014 zu erkennen war. Der Film wird ein weiterer bedeutender Moment auf der Reise von Nick Cave und Warren Ellis sein. Er fängt die Stimmung und den Geist der beiden ein, während sie in eine neue, optimistische Phase eintreten.

In Kooperation mit CSD Augsburg:

FUTUR DREI

Di. 20:15 Uhr

Aufgewachsen im komfortablen Wohlstand seiner iranischen Einwanderer-Eltern entzieht sich Millenial Parvis dem Provinzleben in Hildesheim durch Popkultur, Grindr-Dates und Raves. Als Strafe für einen Ladendiebstahl muß er Sozialstunden als Übersetzer in einer Unterkunft für Geflüchtete leisten, in der er auf das iranische Geschwisterpaar Banafshe und Amon trifft. Zwischen ihnen entwickelt sich eine fragile Dreierbeziehung, die zunehmend von dem Bewusstsein geprägt ist, dass ihre Zukunft in Deutschland ungleich ist.

