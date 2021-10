LILIOM-Film der Woche: CONTRA Die herausragende, neue Komödie von Regisseur Sönke Wortmann

Anzeige | Ab Do. 28.10. empfehlen wir CONTRA, den neuen Film mit Nilam Farooq und „Stromberg“ Christoph Maria Herbst in den Hauptrollen!

In seiner Vorlesung hat Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) die Jura-Studentin Naima (Nilam Farooq) rassistisch und sexistisch diskriminiert. Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art und noch dazu wurde Pohl bei seinen Entgleisungen gefilmt und das Video ins Internet gestellt. Der Druck auf die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt wächst und Pohl erhält von Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) eine letzte Chance: Er soll Naima bei einem wichtigen Debattierwettstreit als Mentor zur Seite stehen. So könnte der Professor seine Chancen vor dem Disziplinaraussschuss verbessern und noch einmal um seine Entlassung herum kommen. Der Dozent und die Studentin könnten unterschiedlicher nicht sein, dennoch wachsen sie zu einem starken Team zusammen.

Im LILIOM ist CONTRA ab Do. 28.10.täglich um 15:00 Uhr, 17:15 Uhr und 19:30 Uhr im Programm!

SONDERVERANSTALTUNGEN IM LILIOM KINO



Preview:

AMMONITE

So. 31.10. um 12:30 Uhr

Kate Winslet und Saoirse Ronan begeistern in einem Historien-Drama der Extraklasse!

Halloween-Special:

TITANE (OmU)

So. 31.10. um 21:30 Uhr

Die Goldene Palme von Cannes 2021 und einer der kontroversesten Filme des Jahres!

Preview:

GROSSE FREIHEIT

Österreichs Kandidat für den Oscar 2022 mit Franz Rogowski und Georg Friedrich in den Hauptrollen!

Mo. 1.11. um 21:30 Uhr

Doku-Kino:

WALCHENSEE FOREVER

Fr. 29.10. um 16:00 Uhr

Mo. 1.11. um 11:00 Uhr

Berührender Dokumentarfilm über die Lebensgeschichte einer bayerischen Familie!

Doku-Kino:

DIE UNBEUGSAMEN

So. 31.10. um 11:00 Uhr

Mo. 1.11. um 11:00 Uhr

Der aktuelle Doku-Hit über die Frauen in der Bonner Republik!

Doku-Kino:

DER KÖNIG VON AUGSBURG

Do. 28.10., Fr. 29.10., Di. 2.11. und Mi. 3.11. jeweils um 14:00 Uhr

Sa. 30.10. um 12:00 Uhr

So. 31.10. um 11:15 Uhr

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.