LILIOM FILMTIPP DER WOCHE | Retroperspektive Regisseur Denis Villeneuve: VILLENEUVE: PRISONERS

Anzeige | RETROSPEKTIVE REGISSEUR DENIS VILLENEUVE: PRISONERS

Di. 6.2.2024 um 20:00 Uhr – Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Vor dem Kinostart von Denis Villeneuves heiß erwarteter Fortsetzung DUNE 2 (Ab Mi. 28.2.2024 in engl. OmU im LILIOM) zeigen wir eine Retrospektive aller herausragender Spielfilme des Ausnahmeregisseurs jeweils in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Diese Woche den herausragenden Krimi/Thriller aus dem Jahr 2013 mit Jake Gyllenhaal, Paul Dano und Hugh Jackman!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: http://www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS:



EINE MILLION MINUTEN

Ab Do. 1.2.2024 mehrmals täglich!

Karoline Herfurth und Tom Schilling in einem Film über das, was wirklich zählt im Leben. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Wolf Küper.

Ein kindlicher Wunsch wird zum Leitmotiv für eine ganze Familie: Das Paar Vera (Karoline Herfurth) und Wolf (Tom Schilling) lebt in Berlin zusammen mit ihrer fünf Jahre alten Tochter Nina (Pola Friedrichs) und ihrem ein Jahr alten Sohn Simon (Piet Levi Busch) ein vordergründig glückliches Leben. Eingebunden in ein wenig familienorientiertes System, aber auch der anstrengende Spagat zwischen Beruf, Karriere und Familie reibt das Paar zusehends auf. Als die kleine Tochter Nina mit einer Störung der Feinmotorik und Koordination diagnostiziert wird, gerät das Lebensmodell der Familie grundlegend ins Wanken. Der daraufhin von Nina geäußerte Wunsch nach einer Million Minuten, die sie gemeinsam nur mit schönen Dingen verbringen könnten, öffnet ihrem Vater Wolf die Augen. Womöglich sind eine Million Minuten wertvoller als eine erfolgreiche Karriere. So begibt sich die Familie 694 Tage – eben eine Million Minuten – auf die Reise ihres Lebens. Dabei suchen sie nicht nur nach alternativen Lebensmodellen, sondern hinterfragen dabei auch angelernte Denkmuster, Traditionen und Normen.

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE:



OSCAR-KINO:

OPPENHEIMER

Sa. 3.2.2024 um 14:30 Uhr

Englisch mit deutschen Untertiteln (OmU)

Für 13 Oscars nominiert und nochmal im Programm!



PAST LIVES

So 4.2.2024 um 12:30 Uhr

Deutsche Fassung

Für 2 Oscars nominiert und nochmal im Programm!



DAS LEHRERZIMMER

So 4.2.2024 um 12:30 Uhr

Für 1 Oscar nominiert und nochmal im Programm!

