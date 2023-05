LILIOM Filmtipp der Woche | SHE CHEF – Regisseurin Melanie Liebheit zum Filmgespräch zu Gast

Anzeige | SHE CHEF ist das Porträt von Kochweltmeisterin Agnes. Nach der Ausbildung in Österreichs Top-Restaurant, dem „Steirereck“, begibt sich die 25-Jährige auf eine spannende Reise, um von den besten Köchen der Welt zu lernen und ihre eigene Küchensprache zu entwickeln.

So unterschiedlich Persönlichkeiten und Stile der berühmten Köche aus Vendôme, Disfrutar und Koks auch sein mögen: Die Stars der Szene sind alle Männer. Wir begleiten Agnes auf ihrem eigenen Weg zur Spitzenköchin in einer Zeit, in der Frauen sich nicht einfach nur mehr hintenanstellen. SHE CHEF stellt sich die Frage nach der Zukunft der Arbeitswelt, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nach den Träumen der nachfolgenden Generation. Ganz nebenbei führt uns der Film an die sinnliche Schönheit dieses Handwerkes heran abseits des üblichen Starkults.

So. 21.5. um 16:00 Uhr

Zu Gast: Regisseurin Melanie Liebheit

Mit Filmgespräch im Anschluss!

Zusatzvorstellung am Mi. 24.5. um 18:00 Uhr (ohne Gast!)

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

UNSERE NEUEN KINOSTARTS

SPARTA

Von Do. 18.5. bis Mi. 24.5. täglich um 18:30 Uhr

Nach RIMINI der neue Film von Ulrich Seidl mit Georg Friedrich in der Hauptrolle:

Einer der kontroversesten Filme der letzten Jahre und ein must-see für alle Cineasten!

UNSERE TOP-EVENTS DER WOCHE

FRAUENFILMREIHE:

PREMIERE:

CONNECTING FLIGHTS

‍So. 21.5. um 19:00 Uhr

‍Zu Gast: Nicolas Brixle, Philipp Wiedmann und Lukas Bröll

‍Mit Filmgespräch im Anschluss!

‍Drei begeisterte Gleitschirmflieger haben sich vorgenommen, den Balkan auf dem Rad zu durchqueren und aus der Luft zu erkunden. Während die Einheimischen sie herzlich empfangen, lässt das wechselhafte Wetter die alpinen Flugpläne zur Herausforderung werdenSeit ihrer ersten Flugstunde sind Nicolas Brixle und Philipp Wiedmann gemeinsam in der Luft. Um auch fernab ihrer Hausberge abzuheben, entschließen sich die beiden mit dem Gleitschirm im Gepäck von Bosnien bis nach Griechenland zu radeln – gemeinsam mit ihrem Freund Luggi Bröll. Die Radreise durch wilde Landesteile verbindet nicht nur die Flüge miteinander, sondern bringt die Drei auch mit den Einheimischen in kuriosen Weisen zusammen. In aller Geselligkeit rückt der Traum vom Berg der Götter zu fliegen allerdings in weite Ferne, als sich eine Schlechtwetterfront ankündigt. Der Entschluss, sich der sportlichen Herausforderung zu stellen ist schnell gefasst – doch die verbleibende Strecke soll nicht das einzige Hindernis bleiben…

ANIME-SPECIAL:

SUZUME

Do. 18.5. + Di. 23.5. jeweils um 18:00 Uhr

Sa. 20.5. um 16:00 Uhr

Japaniesches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Erlebt bei uns den neuesten Anime-Film von Makoto Shinkai!

WILD CINEMA:

COCAINE BEAR

Sa. 20.5. um 16:00 Uhr

Englisches Original mit deutschen Untertiteln (OmU)

Erlebt bei uns diesen tollen und 95 minütigen Kino-Spass mit einem Bären auf Kokain!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.