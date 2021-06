Liliom Kino Augsburg nach Gesamtrenovierung wieder am Start

Nach der Gesamtrenovierung des Lilioms, die über das Jahr 2020 und 2021 verteilt realisiert wurde, gibt es in den Kinosälen bei neuer Bestuhlung, modernster Projektions-, Ton- und auch Lüftungstechnik seit letztem Donnerstag täglich den Oscargewinnerfilm NOMADLAND zu sehen. Trotz aktuell nur 30 Prozent möglicher Auslastung in beiden Kinosälen, haben den Film bereits über 400 begeisterte Gäste im Liliom gesehen. NOMADLAND wird täglich in deutscher Fassung und auch in Englisch mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Neu im Programm sind ab Do. 3.6. die starke, bayerische Komödie WEISSBIER IM BLUT mit Luise Kinseher, Sigi Zimmerschied und Brigitte Hobmeier in den Hauptrollen sowie Disneys Neuverfilmung CRUELLA mit Emma Stone und Emma Thompson in den Hauptrollen. CRUELLA wird übrigens ausschließlich in Englisch mit deutschen Untertiteln gezeigt, weil der Film mit seinen detailliert ausgearbeiteten Wortwitzen so am Besten seine Wirkung entfaltet. Auch die Anime-Fans kommen beim neuen Hit aus Japan, DEMON SLAYER, bestens auf ihre Kosten. Wem das zu viel Comic-Kunst ist, der kann in der Liliom-Frauenfilmreihe den neuen Dokumentarfilm WOMAN sehen.

Kommende Filmhighlights im Liliom Kino:

Ich bin dein Mensch (Ab 17.6.), A Quiet Place 2 (Ab 24.6.), The Nest (Ab 8.7.), Der Rausch (Ab 15.7.), Minari – Wo wir Wurzeln schlagen (Ab 15.7.), Kaiserschmarrndrama (Ab 5.8.), Promising Young Woman (Ab 19.8.)

Es besteht keine Testpflicht für einen Kinobesuch, das Kino-Programm und die Tickets gibt es hier: www.liliom.de

Und noch eine tolle Neuigkeit

Ab Freitag, 18.6. findet von 17 Uhr bis 23 Uhr wieder täglicher Gastronomiebetrieb im Liliom Biergarten statt!