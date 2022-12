Anzeige

THE WOLF OF WALL STREET

Nur am So. 11.12. um 20:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Martin Scorseses berauschendes Meisterwerk mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle!

WIE EIN WILDER STIER

Nur am Mi. 14.12. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Schwarz-Weiß-Klassiker von Martin Scorsese mit Robert de Niro in der Hauptrolle!

Tickets: LILIOM Kinokasse und online: www.liliom.de/ programm-ubersicht

PROGRAMMÜBERSICHT:



NEU IM PROGRAMM:

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ

Täglich um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr

Fantastisches Familienkino für Klein und Groß: Der wilde Räuber Hotzenplotz raubt der Großmutter die Lieblings-Kaffeemühle. Wird es Kasperl und seinem Freund Seppel gelingen, ihn zu fangen und die verzauberte Fee Amaryllis zu befreien?

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

AN EINEM SCHÖNEN MORGEN

Täglich um 14:00 Uhr und 18:30 Uhr, am So. 11.12. um 12:00 Uhr und 18:30 Uhr und am Mi. 14.12. um 14:00 Uhr und 16:30 Uhr. Nur am Mo. 12.12. um 18:30 im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der neue Film von Mia Hansen-Løve mit der wunderbaren Léa Seydoux in der Hauptrolle ist eine poetische Rückkehr nach Paris!

SHE SAID

Täglich um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr, am Do. 08.12., So. 11.12. und Mo. 12.12. im englischen Original mit deutschen Untertiteln um 20:30 Uhr

Die New York Times-Reporterinnen Megan Twohey (Carey Mulligan) und Jodi Kantor (Zoe Kazan) berichten über eine der wichtigsten Geschichten einer ganzen Generation: Die #MeToo-Enthüllungen Hollywoods, die das Schweigen über das System hinter sexuellen Übergriffen in der Filmwelt brechen. Der neue Film von Emmy-Gewinnerin Maria Schrader ist starkes Frauenkino!



MARTIN-SCORSESE-SPECIAL:

THE WOLF OF WALL STREET

Nur am So. 11.12. um 20:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Martin Scorseses berauschendes Meisterwerk mit Leonardo Di Caprio in der Hauptrolle!

WIE EIN WILDER STIER

Nur am Mi. 14.12. um 20:30 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Schwarz-Weiß-Klassiker von Martin Scorsese mit Robert de Niro in der Hauptrolle!

FRAUENFILMREIHE:

EINE FRAU

Am Do. 08.12. und Mi. 14.12. um jeweils 16:00 Uhr und am Di. 13.12. um 14:00 Uhr

Starkes Frauenkino! Jeanine Meerapfel arbeitet die turbulente und Lebens- und Leidensgeschichte ihrer Mutter auf und lässt in diesem dokumentarischen Essay über Vergangenheit und Familiengeschichte Erinnerungen an ihre Mutter mit der Zeitgeschichte verschmelzen.

EVENT-KINO:

HERR DER RINGE: DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS

Am Sa. 10.12. in deutscher Fassung und am So. 11.12. im englischen Original, jeweils um 13:00 Uhr

Der dritte Teil der Kult-Reihe in der Extended Version und in 4K!

NEIL YOUNG: HARVEST TIME

Nur am So. 11.12. um 13:45 Uhr

Eine intime Reise durch das Harvest-Album mit nie zuvor gezeigtem Material!

EXHIBITION ON SCREEN:



LEIDENSCHAFT FÜR PERFEKTION: DEGAS

Nur am So. 11.12. um 12:00 Uhr

Ausgehend von einer großartigen Ausstellung im Fitzwilliam Museum in Cambridge, das die größte britische Sammlung von Werken Degas’ beherbergt, begibt sich Exhibition on Screen nach Paris und Italien, wo der Künstler seine Lehrjahre verlebte und sich das Malen selber beibrachte.

WEITERHIN IM PROGRAMM:

BONES AND ALL

Täglich um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln, am Mi. 14.12. um 18:00 Uhr

Erlebt Timothée Chalamet und Taylor Russel in Luca Guadagninos Kinosensation des Jahres!

THE MENU

Am Do. 08.12., Sa. 10.12. und Di 13.12. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Großes Horror-Arthouse-Spektakel mit Ralph Fiennes als kongenialem Bösewicht, Anya Taylor-Joy, u.v.a!



TRIANGLE OF SADNESS

Am Fr. 09.12. und Mo. 12.12. um 20:45 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Der Gewinner der Goldenen Palme der Filmfestspiele Cannes 2022! Eine bissige, sozialkritische Satire am Puls der Zeit!

EMILY

Am Do. 08.12. um 18:00 Uhr und am Di. 13.12. um 18:00 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

Emily stellt sich die transformative, berauschende Reise einer Rebellin und Außenseiterin zur Frau vor, einer der berühmtesten, rätselhaftesten und provokantesten Schriftstellerinnen der Welt, die im Alter von 30 Jahren viel zu früh starb.

EINFACH MAL WAS SCHÖNES

Täglich um 16:15 Uhr im Programm, am Mi. 14.12. um 14:00 Uhr

Nach „Wunderschön“, der neue Film von und mit Karoline Herfurth! Ein tolles Kinoerlebnis auch mit Nora Tschirner, u.v.a.!

DER NACHNAME

Am Fr. 09.12. um 19:00 Uhr, So. 11.12. um 18:00 Uhr und Di. 13.12. um 16:00 Uhr

Nach „Der Vorname“ die neue und sensationell gute Komödie mit Christoph Maria Herbst.

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 2

Am Do. 08.12., Fr. 09.12. und Mo. 12.12. um 14:00 Uhr

Die Fortsetzung des großen Familienkino-Erfolgs!

Auch für Schulvorstellungen per E-Mail an kino@liliom.de buchbar!

Alle Spielzeiten und Tickets: www.liliom.de/programm-ubersicht

Reservierungen per Email: kino@liliom.de

Reservierungen per Telefon: 0821 – 29 71 48 89

Der Filmtipp wird präsentiert vom Liliom Kino, Augsburgs beliebtem Arthousekino im stilvollen Ambiente eines renovierten Backsteinbaus mit Restaurant und Biergarten.