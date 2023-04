Lindau leuchtet wieder

Nach einer Vorgabe der Bundesregierung zur Energieeinsparung wurde auch die Beleuchtung an Denkmälern abgeschaltet, diese Vorgabe ist nun ausgelaufen. In Lindau werden der Hafen und die anderen Denkmäler nun ab morgen wieder erstrahlen.

Im August 2022 hat die Stadt Lindau nach Vorgabe der Bundesregierung die Hafenbeleuchtung und die Beleuchtung von Denkmälern und städtischen Gebäuden ausgeschaltet. Um eine Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter zu vermeiden, waren Städte und Gemeinden aufgerufen Energie zu sparen. Die Regelungen der Energiespar-Verordnung waren vorerst bis zum 28. Februar befristet, wurden dann aber bis zum 15. April verlängert.

In Lindau werden der Lindauer Hafen und die anderen Denkmäler nun ab Montag, 17. April wieder erstrahlen. Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons durfte bei einem Besuch in der Schaltzentrale bei den Stadtwerken Lindau schon testweise auf das berühmte Knöpfchen drücken, dass Lindau wieder zum Leuchten bringt. Durch das Ausschalten der Beleuchtung seit August wurden etwa 3000 kWh eingespart. „Das klingt erstmal nicht viel, aber die Tatsache, dass die berühmte Lindauer Hafenbeleuchtung nicht mehr leuchtet, war zu der Zeit ein wichtiges und kräftiges Symbol zum Energiesparen“, so Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons. „Natürlich ist es weiterhin wichtig, Energie zu sparen. Aber die Hafenbeleuchtung ist nicht nur für uns Lindauer eine liebgewonnene Kulisse für viele schöne Abende am Hafen und Zugpferd für unsere touristischen Betriebe, sondern in der belebteren Sommersaison auch eine wichtige Beleuchtung der dortigen Verkehrswege.“