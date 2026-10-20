Lindau: Zwei Männer nach Grenzkontrollen in Haft

Nach Grenzkontrollen in Lindau und Sigmarszell vollstreckte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende einen Untersuchungshaft- und einen Sicherungshaftbefehl.

Ukrainer trotz Einreiseverbots kontrolliert

Am Freitagabend, 16. Oktober, kontrollierte die bayerische Grenzpolizei in Lindau-Zech einen 33-jährigen Ukrainer, der die Grenze zu Fuß passieren wollte. Da er lediglich einen Reisepass bei sich hatte, wurde er zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann seit einem Jahr ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht, das noch bis 2030 gilt.

Der Ukrainer war Ende 2023 erstmals nach Deutschland eingereist und hatte wegen schweren Diebstahls und Bandendiebstahls bereits in Strafhaft gesessen. Außerdem lag eine Aufenthaltsermittlung des Ausländeramtes Leonberg gegen ihn vor. Bundespolizisten aus Freilassing hatten ihn erst am 13. Oktober beim Versuch der unerlaubten Einreise entgegen der Wiedereinreisesperre aufgegriffen und nach Österreich zurückgewiesen.

Die Lindauer Bundespolizei zeigte den 33-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz an. Am Samstagvormittag wurde er dem Amtsgericht Kempten vorgeführt und anschließend zur Durchführung der Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Kempten gebracht.

Rumäne mit Sicherungshaftbefehl gesucht

Am Samstagabend, 17. Oktober, kontrollierten Bundespolizisten an der Kontrollstelle Sigmarszell einen 25-jährigen rumänischen Autofahrer. Bei der Überprüfung schlug der Fahndungscomputer an: Gegen ihn lag ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Augsburg vor.

Der Rumäne war 2024 wegen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Während dieser Zeit wurde er laut Bundespolizei erneut straffällig. Die Beamten führten ihn am Sonntagvormittag beim Amtsgericht Augsburg vor und lieferten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen ein.

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