Lindner schließt Rückkehr in die Politik aus

Der ehemalige FDP-Chef und frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine Rückkehr in die Politik kategorisch ausgeschlossen. “Es ist wirklich zu Ende”, sagte er der der Onlinepräsenz von ntv am Dienstag. Auch wenn er einzelne Kollegen aus der Partei und aus dem politischen Berlin vermisse, sei dieses Kapitel “mit großer Dankbarkeit für mich abgeschlossen”, ergänzte Lindner.

Eine Art Pflichtgefühl empfinde er nicht. Lindner erklärte, dass er ja nicht freiwillig ausgeschieden sei. Sein “Vertrag” sei von den Bürgern “nicht verlängert worden”, so Lindner. Künftig werde er daher nicht mehr für öffentliche Ämter zur Verfügung stehen.

Er werde der FDP auch bei der nächsten Bundestagswahl seine Stimme geben und das politische Geschehen auch weiterhin als “einordnender Kommentator” begleiten, sagte er. “Aber sicherlich nicht als Kandidat.”

Er habe keine Wunde, mit der er aus der Politik ausscheide, so Lindner. Und daher müsse jetzt auch nichts “irgendwie verarztet werden durch ein Comeback”. Er habe auch immer schon andere Leidenschaften jenseits der Politik gehabt. Daher gehe die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr in die Politik “gegen Null”, sagte Lindner. “Nie sollte man prinzipiell nicht sagen.”