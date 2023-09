Lindner verteidigt Berechnung der Ausgaben für Nato-Ziel

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die umstrittene Einbeziehung von Zinszahlungen für Bundesschulden und das Bundeswehr-Sondervermögen in die Ausgaben zur Erreichung des Zwei-Prozent-Ziels der Nato verteidigt. „Ja, die Zwei-Prozent-Quote erreichen wir“, sagte Lindner der „Welt am Sonntag“. „Dabei berücksichtigt das Verteidigungsministerium wie alle unsere Verbündeten alle Ausgaben, die in einem Kontext dazu stehen.“

Christian Lindner am 08.09.2023, über dts Nachrichtenagentur

In anderen Nato-Mitgliedstaaten würden noch weitere Staatsausgaben berücksichtigt. „Manche Feuerwehr wird anderswo auf das Nato-Ziel angerechnet“, behauptete er. Das Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels nach Auslaufen des Sonderprogramms für die Bundeswehr im Jahr 2028 bleibe ein enormer Kraftakt.

„2028 haben wir außerdem Tilgungsverpflichtungen von Corona-Schulden“, sagte Lindner. „Insgesamt haben wir einen gewaltigen Handlungsbedarf im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.“ Diese Mittel müsse sich die Bundesregierung in den nächsten Jahren erarbeiten, sagte der FDP-Chef. „Durch eine Stärkung der Wirtschaftskraft und durch den Verzicht auf andere Staatsausgaben“.