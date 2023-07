Lindner will mit Steuerreform für mehr Investitionen sorgen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Unternehmen mit einer Steuerreform zu Investitionen animieren. Wie es am Mittwoch aus BMF-Kreisen hieß, will das Ministerium mit einem „Wachstumschancengesetz“ die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken. Ziel sind demnach mehr Spielräume für Investitionen und Innovationen sowie ein Abbau der Steuerbürokratie.

Christian Lindner, über dts Nachrichtenagentur

Geplant sind mehrere Maßnahmen, die für „Entlastungen“ in einem Umfang von sechs Milliarden Euro sorgen sollen. Kleinere und mittlere Betriebe sollen dabei im Fokus stehen. Kernpunkte der Pläne sind eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz, eine stärkere steuerliche Forschungsförderung sowie eine Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs. Zudem will Lindner das Steuersystem vereinfachen sowie modernisieren. Im nächsten Schritt geht das Vorhaben in die Ressortabstimmung.