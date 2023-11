Lindner will weitere Bürgergeld-Reform

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Umgestaltung des Bürgergeldes gefordert. „Durch die inflationsbedingten Erhöhungen des Bürgergeldes stellt sich für manche vielleicht die Sinnfrage hinsichtlich einer Berufstätigkeit – und da muss nachgearbeitet werden“, sagte Lindner den Sendern RTL und ntv. Das Bürgergeld sei „keine Rente, sondern eine Solidarleistung auf Zeit“.

Marco Buschmann, Christian Lindner, Klara Geywitz (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Die Ampelkoalition müsse die Sozialleistungen insgesamt in den Blick nehmen, so der FDP-Chef. „Es muss sich für Menschen schlicht lohnen zu arbeiten, statt nur ein Sozialeinkommen zu beziehen. Der Sozialstaat muss darauf gerichtet werden, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“

Dafür müssten mehr positive Anreize geschaffen werden, um beispielsweise den Übergang in die Berufstätigkeit besser zu gestalten, sagte Lindner.