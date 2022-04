Linie 6 nach Stadtbergen in den Osterferien durch Busse ersetzt

Die Stadtwerke Augsburg (swa) nutzen die verkehrsarmen Osterferien gleich für zwei notwendige Arbeiten entlang der Straßenbahnlinie 6 nach Stadtbergen. Deswegen kann die Straßenbahnlinie 6 während der Osterferien seit 9. bis 24. April nicht zwischen Königsplatz und Stadtbergen fahren. Es verkehren Ersatzbusse.

Um die Straßenbahnen im neuen Tunnel unter dem Hauptbahnhof mit Fahrstrom zu versorgen, müssen die swa Stromkabel vom sogenannten Gleichrichterunterwerk an der Luitpoldbrücke zum Hauptbahnhof verlegen. Der erste Teil der Tiefbauarbeiten findet mit Beginn der Osterferien seit Samstag, 9. April in der Pferseer Straße an der Einmündung zur Rosenaustraße statt. Vom 11. bis voraussichtlich 14. April wird wegen Bauarbeiten an der Haltestelle „Luitpoldbrücke“ für die Buslinien B6 und 32 eine Ersatzhaltestelle am Straßenrand eingerichtet.

Zusätzlich wird der Abbruch der Linie in den Osterferien für Gleisbauarbeiten in der Bismarckstraße in Stadtbergen genutzt. Wegen der Arbeiten kann der Ersatzbus die Haltestelle „Stadtbergen“ nicht planmäßig anfahren. Es werden Ersatzhaltestellen in der Pferseer Straße auf Höhe der Kreuzung Schloßanger eingerichtet.

In einem zweiten Bauabschnitt für die Stromversorgung des Hauptbahnhofs muss in den Pfingstferien vom 4. bis 18. Juni die Holzbachstraße halbseitig gesperrt werden. Es gilt eine Einbahnstraßen-Regelung Richtung Ackermann-Brücke.

Der Zugang für Anlieger zu den Gebäuden ist immer möglich.