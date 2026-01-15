Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linke fordert deutsches Konsulat auf Grönland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linken-Chef Jan van Aken fordert die Eröffnung eines deutschen Konsulats auf Grönland. “Statt 13 Soldaten nach Grönland zu schicken, sollte die Bundesregierung das Land lieber unterstützen, indem sie die diplomatischen Beziehungen zum Land stärkt”, sagte van Aken dem “Spiegel”.

Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Warum machen wir nicht wie Frankreich ein Konsulat dort auf?”, fügte er hinzu. Damit könne Deutschland Grönland kulturell und wirtschaftlich stärken und vor Ort sein, “ohne mit militärischer Gewalt zu drohen und damit den Konflikt zu eskalieren”. Das seien zivile Maßnahmen, die einen viel besseren Effekt hätten.

“Solidarität mit Grönland zu zeigen, ist jetzt total wichtig”, so der Linken-Politiker. “Es ist auch gut, dass die Bundesregierung überhaupt etwas macht, aber warum denkt sie immer nur an Soldaten?” Dass Deutschland jetzt Bundeswehrsoldaten nach Grönland schicke, zeige, “dass diese Regierung rein militärisch an das Thema herangeht”.

