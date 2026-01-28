type here...
Linke fordert mehr sozialen Wohnungsbau und Einkommenssteuerreform

Vor dem Hintergrund der gesenkten Wachstumsprognose der Bundesregierung für 2026 hat Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek Schwarz-Rot vorgeworfen, die wirtschaftliche Trendwende zu blockieren.

Das vom Kanzler “versprochene Sommermärchen ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen – und wird wohl auch in diesem Jahr nicht in Erfüllung gehen”, kritisierte Reichinnek in der “Rheinischen Post”.

Weiter sagte sie: “Es verwundert nicht, dass Katherina Reiche die Prognose des Wirtschaftswachstums für 2026 nach unten korrigieren muss. Die Bundesregierung hat es bislang nicht geschafft, nennenswerte Impulse für eine echte Trendwende in der Konjunktur zu setzen. Statt mit verlässlichen Vorgaben und Investitionen die Wirtschaft zu stärken, überschüttet die Regierung die Konzerne mit Steuergeschenken.”

Weiter forderte Reichinnek die Regierung zu höheren Investitionen in den sozialen Wohnungsbau auf. Diese würden “nicht nur der Baubranche helfen und für sichere und mehr Arbeitsplätze sorgen. Auch andere Bereiche, wie die Stahlindustrie, die dringend Unterstützung braucht, würden profitieren. Und die Menschen könnten sich ihre Miete endlich wieder leisten”, sagte die Linken-Politikerin. Zudem forderte sie eine Einkommenssteuerreform, die kleine und mittlere Einkommen entlastet.

Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum als noch im Herbst angenommen: Die Wachstumsprognose geht nur noch von 1,0 Prozent mehr Wirtschaftsleistung aus.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

