Freitag, Dezember 12, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linke legt im “Politbarometer” kräftig zu – AfD fällt hinter Union

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Linkspartei ist der große Gewinner des neuen ZDF-Politbarometers, das am Freitagmorgen veröffentlicht wird.

Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut der Erhebung kann die Partei zwei Punkte im Vergleich zu Ende November zulegen und kommt auf 11 Prozent. Damit erreicht die Partei wieder ihren Spitzenwert, den sie im Politbarometer in den letzten Jahren maximal erklommen hat.

Runter geht es für die AfD, die zwei Punkte verliert und mit 25 Prozent nun wieder hinter der Union liegt. CDU/CSU verlieren einen Punkt und sind mit 26 Prozent nun wieder stärkste Kraft.

Die SPD bleibt im “Politbarometer” unverändert bei 14 Prozent, die Grünen unverändert bei 12 Prozent, alle anderen Parteien legen um einen Punkt auf 12 Prozent zu.

