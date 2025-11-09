Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
Politik & Wirtschaft
Linke sieht Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem

Von DTS Nachrichtenagentur

Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Clara Bünger, sieht Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus und politischen Spektren vertreten, nicht nur im linken Lager: “Der Kampf gegen Antisemitismus gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Zeit”, sagte sie dem “Spiegel”.

Clara Bünger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bünger verwies dabei auch auf die Datenlage. Die aktuelle Mitte-Studie zeige, dass antisemitische Einstellungen in ihren unterschiedlichen Dimensionen in der Gesellschaft weit verbreitet seien.

Ausgelöst hatte die Debatte über linken Antisemitismus der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck im “Tagesspiegel”. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, befeuerte die Diskussion in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe weiter. Linker Antisemitismus sei gefährlicher als der von rechts und von Islamisten, “weil er seine Absichten verschleiert”.

