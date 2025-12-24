Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
Linke warnt vor US-Überfall auf Venezuela

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Linke warnt angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela vor einem US-Überfall auf das südamerikanische Land. In einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung werfen der Linken-Vorsitzende Jan van Aken und Linksfraktionschef Sören Pellmann der US-Regierung vor, es auf das Öl in Venezuela abgesehen zu haben.

Linken-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“In dem südamerikanischen Land gibt es riesige Ölvorkommen, und Trump will den direkten Zugriff darauf”, so van Aken. “Man muss keinerlei Sympathien für das autoritäre Maduro-Regime haben, um klar und deutlich zu sagen: Es darf keinen Krieg um Rohstoffe geben.” Die jüngsten Einmischungen der Trump-Regierung in die Wahlen in Honduras sowie “haltlose Behauptungen” gegen den linken Präsidenten Kolumbiens zeigten, dass es Washington nicht nur um Venezuela alleine gehe, sondern die gesamte Region nach US-Vorstellungen neu geordnet werden solle.

Pellmann sagte unterdessen, dass “unmittelbar” ein militärischer Angriff auf Venezuela drohe, um dort die Regierung zu stürzen. “Die Bundesregierung muss das Vorgehen des Nato-Alliierten unverzüglich verurteilen, auf UN-Ebene vermitteln und Konsequenzen gegen die USA in die Wege leiten.” Im vergangenen Jahr seien die viertmeisten deutschen Rüstungsexporte in die USA gegangen. “Die Bundesregierung muss jetzt einen Rüstungsexportstopp gegen die USA verhängen, um ein deutliches Signal zu senden, dass sie auf der Seite des Völkerrechts steht”, so Pellmann.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

