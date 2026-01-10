Newsletter
Samstag, Januar 10, 2026
1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Linke will mit Bezahlbarkeit und Anti-Militarisierung punkten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Linke will mit sozialen Schwerpunkten bei den anstehenden Wahlen im Jahr 2026 punkten.

Linken-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die Partei nach einer gemeinsamen Gremienberatung am Samstag mitteilte, beschlossen der Bundesvorstand und die Landesvorsitzenden, sich auf vier zentrale Themen zu konzentrieren: Bezahlbarkeit des Lebens, Kontrolle über Mieten, Ablehnung von Militarisierung und Wehrpflicht sowie die Stärkung der Partei in anstehenden Wahlkämpfen.

Parteichefin Ines Schwerdtner erklärte, dass der Parteivorstand intensiv beraten habe, wie man dem Rechtsruck und dem Aufstieg der AfD begegnen könne. Die Landtagswahlen im Osten seien ein “entscheidender Test für unsere antifaschistische Strategie”. Co-Chef Jan van Aken ergänzte, dass man nicht nur die bisherigen Wähler erreichen wolle, sondern auch jene, die von der Politik enttäuscht seien. Bezahlbarkeit sei das verbindende Thema für die Zielgruppen der Partei.

Die Linke plant, ihre Mietenkampagne auszubauen und sich gegen die “dreiste Mieten-Mafia” zu stellen. Zudem will die Partei die Wiedereinführung der Wehrpflicht verhindern und sich gegen die Militarisierung der Gesellschaft einsetzen. In den anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz strebt die Linke den Einzug in die Landtage an, um als soziale Opposition zu agieren und “rote Leuchttürme” aufzubauen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizei & Co

Temporäres Mitführverbot am Augsburger Hauptbahnhof: Bundespolizei verschärft Sicherheitsmaßnahmen

0
 Die Bundespolizei erlässt für den Augsburger Hauptbahnhof eine zeitlich...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...

Neueste Artikel