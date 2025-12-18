Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
11 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linke will Schufa abschaffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Linke fordert die Abschaffung der Wirtschaftsauskunftei Schufa. Die Bundesregierung müsse sie dichtmachen und durch eine staatliche Einrichtung ersetzen, sagte der Co-Parteivorsitzende Jan van Aken der “Bild”. Diese wäre “neutral, transparent und im Sinne der Menschen”.

Linke Will Schufa Abschaffen
Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Van Aken begründet die Forderung damit, dass die Schufa “sensible Informationen” wie Schulden über fast alle Bürger sammeln und unbegrenzt speichern dürfe. Wie sie mit diesen Informationen umgehe, sei “höchst intransparent”, so van Aken. Wer eine Wohnung mieten wolle, werde oft gezwungen, der Schufa “Geld in den Rachen zu werfen”, sagte er weiter, außerdem sei ein Widerspruch gegen Schufa-Einträge oft nicht möglich. Er wolle diese “Abzocke beenden”.

Damit reagiert der Linken-Parteivorsitzende auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Am Donnerstag hatte das Gericht bestätigt, dass die Schufa Informationen über erledigte Zahlungsrückstände weiterhin bis zu drei Jahre speichern darf.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Politik & Wirtschaft

Erste Einzelabschiebung nach Afghanistan erfolgt

0
Am Mittwoch ist die erste Einzelabschiebung aus Deutschland nach...

Neueste Artikel