Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
11.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Linke will staatliche Übernahmegarantie für insolvente Kliniken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach den Kürzungsvorschlägen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Stabilisierung der Kassenbeiträge fordert die Linkspartei eine staatliche Übernahmegarantie für insolvente Kliniken. “Warkens Stabilisierungspaket ist nichts anderes als ein Austrocknungsprogramm für die Kliniklandschaft”, sagte Linken-Co-Chefin Ines Schwerdtner der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstagausgabe). “Um die Versorgung mit Krankenhäusern in der Fläche sicherzustellen, muss es als ersten Schritt eine staatliche Übernahmegarantie für jedes insolvente Krankenhaus geben.”

Linke Will Staatliche Übernahmegarantie Für Insolvente KlinikenKrankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gesundheitsministerin hatte am Mittwoch ein Sparpaket vorgestellt, das vor allem Kliniken treffen würde. Auch der Deutsche Landkreistag warnt deswegen vor einem Krankenhaussterben in ländlichen Regionen.

“Jede Klinik, die schließt, bedeutet längere Wege für Patienten und längere Wartezeiten bei den verbleibenden Krankenhäusern”, sagte Schwerdtner. Die Pläne von Ministerin Warken gingen daher klar zu Lasten der Versicherten. Stattdessen müssten Krankenhäuser “aus den Zwängen des Marktes befreit und als Grundversorgung der Bevölkerung gesichert werden”.

Zur Stabilisierung der Beiträge machte Schwerdtner einen Gegenvorschlag. “Alle müssen gemeinsam in die gesetzliche Versicherung einzahlen. Hohe Einkommen müssen endlich ihren fairen Teil beitragen, indem die Beitragsbemessungsgrenze sofort auf monatlich 15.000 Euro brutto steigt und langfristig ganz abgeschafft wird”, sagte sie. “Dabei müssen die gesamten Einkommen aus Löhnen, Honoraren sowie Miet-, Pacht- und Kapitalerträgen einbezogen werden.” Dann, so Schwerdtner, könnten die Beiträge “sogar sinken und alle mittleren Einkommen profitieren vom Solidarsystem”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Augsburg Stadt

Großrazzia in Augsburg und Oberfranken – Zwei Männer in Untersuchungshaft

0
In einer großangelegten Durchsuchungsaktion hat die Polizei Schwaben Nord...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
München – Am späten Freitagabend (17. Oktober 2025) kam...

Neueste Artikel